Grozljivo odkritje v družinski hiši! V zamrzovalni skrinji več let skrivala trupli novorojenčkov

Srhljivo odkritje je pretreslo Francijo. Petdesetletno žensko, osumljeno dvojnega detomora v Franche-Comtéju, so po odkritju dveh trupel dojenčkov v sredo zjutraj aretirali v Boulogne-Billancourtu, v domu enega od sinov, je izvedela AFP iz virov, blizu preiskave.

Oče (52) je truplo dojenčka našel, ko je odprl zamrzovalnik v hiši. O tem je obvestil policijo, ki je v zamrzovalniku našla truplo še enega dojenčka, zavitega v vrečko, piše L'est Republicain.

Trdi, da je dojenčka zamrznila takoj po rojstvu

Po prvih ugotovitvah preiskave je sum padel na mater, ki je družinski dom zapustila decembra, tik pred božičem. Mati trdi, da je dojenčka zamrznila takoj po rojstvu. Povedala je tudi, da ne pozna natančnih datumov rojstva, da pa naj bi šlo za obdobje med letoma 2011 in 2018.

Ženska doslej ni bila kaznovana, navaja RTL.fr, svojo nosečnost pa je skrivala. »Med tretjim zaslišanjem je priznala, da je mati dojenčkov. Ni mogla z gotovostjo navesti datumov rojstev (...) Novorojenčka je takoj po porodu zavila in ju položila v zamrzovalnik,« je izjavil tožilec.

Policija je pridržala tudi moškega, s katerim je do decembra živela v hiši v Aillevillersu.