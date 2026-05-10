Grozljivo odkritje! V Kolpi našli štiri trupla

Hrvaški policisti so v soboto prejeli prijave o štirih truplih, ki so jih opazili v rekah Kolpi in Mrežnici. Po ugotovitvah Policijske uprave Karlovec gre za trupla neznanih moških. Dve trupli so našli po obvestilu slovenskih policistov, ki so ju opazili pri Dugi Resi. Na hrvaški breg Kolpe so ju potegnili s pomočjo slovenskih gasilcev.

Hrvaški policisti so tri trupla našli v Kolpi, enega pa v reki Mrežnici, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. Da je opazil truplo, je policiste sprva obvestil občan pri naselju Sračak. Policisti so v soboto popoldne opravili ogled kraja dogodka, pripadniki gorske reševalne službe so truplo nato potegnili iz reke. Po obvestilu slovenske policije so hrvaški policisti ob pomoči slovenskih gasilcev dve trupli iz Kolpe izvlekli pri kraju Gornje Prilišće, poroča Hina. V večernih urah pa so policisti prejeli še prijavo občana, da je truplo opazil v reki Mrežnici pri kraju Gornji Zvečaj. Policija je po poročanju Hine sporočila, da nadaljuje z zbiranjem obvestil o vzrokih smrti ter identiteti umrlih.

V začetku maja so v hrvaškem kraju Donje Prilišće v bližini meje s Slovenijo našli štiri mrtve migrante, dva pa so morali zaradi slabega zdravstvenega stanja oskrbeti v bolnišnici v Karlovcu. Skupino tujih državljanov, bilo naj bi jih več kot 30, naj bi v bližino meje pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom ter nato odšel, med vožnjo pa so bili izpostavljeni nehumanim razmeram.