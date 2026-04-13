Grozljivo! Pijan in zadrogiran voznik blizu prestolnice ubil 29-letnika

Leto dni po hudi prometni nesreči v kraju Lukavec pri Veliki Gorici blizu Zagreba, v kateri je umrl 29-letni državljan Črne gore, je sodišče izreklo kazen 37-letnemu vozniku, ki je povzročil trčenje. Po poročanju Jutarnjega lista je tamkajšnje sodišče moškega obsodilo na štiri leta zapora. Gre za avtoelektričarja K. Š., očeta treh otrok, ki je krivdo priznal v okviru sporazuma, sklenjenega z velikogoriškim tožilstvom. Sodišče mu je poleg štiriletne zaporne kazni izreklo še petletno prepoved vožnje motornih vozil kategorije B. Ta bo začela veljati po prestani zaporni kazni. Stroškov sodnega postopka mu ne bo treba poravnati, saj bremenijo proračun.

Kot še navaja hrvaški medij, je obtoženi priznal odgovornost za smrt 29-letnika in potrdil, da je sporazum podpisal prostovoljno ter da razume njegove pravne posledice. Sporazum vsebuje tudi opredelitev do premoženjskopravnega zahtevka pokojnikovih dedičev, vendar ga obsojeni ne priznava.

Nesreča se je zgodila 13. marca lani okoli 21.45. K. Š. je z vozilom znamke Volkswagen Golf vozil po Tratinski ulici skozi Lukavec, pri tem pa je imel po ugotovitvah preiskave v krvi najmanj 1,89 promila alkohola. Poleg tega je bil pod vplivom kokaina in več različnih zdravil, med njimi hipnotikov, anestetikov in antiaritmikov. V omenjeni ulici je na neki točki zapeljal na levi vozni pas, namenjen prometu iz nasprotne smeri. Takrat je pravilno pripeljal voznik renault clia z zagrebškimi registrskimi oznakami, 29-letni državljan Črne gore, ki je imel urejeno bivanje na Hrvaškem.

Sledilo je čelno trčenje. Golf je bil po izračunih v trenutku naleta hitrostno pri 112 kilometrih na uro. Po trku je vozilo obtoženega odbilo na travnati del ob cesti, kjer je zadelo v zemeljski nasip odvodnega kanala Sava Odra, se prevrnilo na streho in nato še drselo po vozišču. Ustavilo se je približno 30 metrov od kraja trčenja. Voznik clia je umrl na kraju nesreče. Obtoženi je utrpel hude poškodbe in so ga prepeljali v klinični center Zagreb.