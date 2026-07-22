Grozljivo! Policija razkrila ime vzgojitelja, ki je obtožen 329 spolnih zlorab otrok

Avstralska javnost je zgrožena nad razkritjem imena 35-letnega vzgojitelja Hamisha Taita iz Sydneyja, ki se spopada s kar 329 obtožbami zaradi sumov spolnih zlorab otroke v obdobju med letoma 2009 in 2025. Preiskovalci ga bremenijo zlorabe 136 otrok v več vrtcih in družinskih centrih, kjer je delal ali gostoval kot zunanji izvajalec.

Taita so policisti aretirali že lani, potem ko so pri njem zasegli 25 elektronskih naprav z več kot dvema milijonoma datotek s sporno vsebino. Njegovo ime pa je bilo javnosti razkrito komaj pred kratkim, ko je sodišče po zahtevi policije umaknilo prepoved objave. Zvezna policija je to storila z namenom, da bi zbrala dodatne informacije in prepoznala še neidentificirane žrtve. Med obtožbami so proizvodnja in snemanje gradiv zlorab ter več primerov neposrednih spolnih napadov na otroke, mlajše od deset let.

Policija je doslej kontaktirala že več kot sto prizadetih družin, še vedno pa iščejo podatke za 22 otrok. V ta namen so ustvarili posebno spletno stran s seznamom več kot 55 ustanov v Sydneyju, kjer se je osumljeni zadrževal. Objavili so tudi fotografije specifičnih otroških oblačil, da bi starši lažje prepoznali, ali so bili med žrtvami njihovi otroci. Med njimi je na primer podoba otroškega telovnika z vzorcem dinozavrov, posneta sredi leta 2023.

Njegovo razkritje je med starši povzročilo val strahu in tesnobe, saj mnoga obiskovana središča prej niso smela opozoriti javnosti. Vodstvo ene od mrež vrtcev, kjer je bil Tait dolgo zaposlen in kjer je vodil tudi dejavnosti v naravi, se je družinam opravičilo. V izjavi so poudarili, da so nad dejanjem nekdanjega sodelavca zgroženi in da ta pomenijo globoko zlorabo zaupanja. Osumljeni ostaja v priporu, preiskovalci pa nadaljujejo delo z analizo dokazov in obravnavo stotin klicev prizadetih občanov.