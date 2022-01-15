Grozljivo: posnetek razkril, kako je moški žensko porinil pred vlak (VIDEO)

Po podatkih lokalnega prevoznega podjetja je moški v Bruslju v petek pred vlak potisnil žensko. Voznik podzemne železnice naj bi potegnil zasilno zavoro in se izognil trčenju. Tožilstvo je danes potrdilo, da so osumljenca pridržali. Lahko ga aretirajo zaradi poskusa umora.

Moški naj bi žensko namerno porinil, ko se je bližal vlak podzemne železnice. Tiskovni predstavnik prevoznega podjetja je potrdil, da so žensko hitro potegnili nazaj na peron. Voznik in žrtev sta v šoku, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dogodek se je zgodil okoli 19.45 na postaji podzemne železnice v središču mesta. Promet na prizadetem območju je bil ustavljen do 20.15, je poročala belgijska tiskovna agencija Belga. Po poročanju časopisa Derniere Heure/Les Sports je po spletu zakrožil posnetek varnostne kamere, ki prikazuje, kaj se je zgodilo.