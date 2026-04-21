Grozljivo! Pridržali 19-letnika, ki je spolno zlorabljal koze in ovce: živali so našli v zelo slabem stanju

Na območju kraja Les Pennes-Mirabeau v južni Franciji, so policisti pridržali 19-letnega moškega, osumljenega več kaznivih dejanj spolnih zlorab nad živalmi, poroča La Provence. Primer, ki je več mesecev vznemirjal lokalne rejce, se nanaša na ponavljajoče se incidente, v katerih so bile prizadete koze in ovce.

Prvi primeri segajo v začetek letošnjega leta, ko so lastniki drobnice začeli opažati nenavadne poškodbe pri svojih živalih. V februarju in marcu so večkrat naleteli na koze in ovce v izrazito slabem stanju. Krvavitve v predelu spolovil ter zvezane okončine so nedvoumno potrjevale, da je šlo za namerna dejanja. Takšne ugotovitve so že v zgodnji fazi izključile možnost naravnih poškodb ali napadov drugih živali.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Ker so se incidenti ponavljali, so rejci okrepili nadzor nad svojimi zemljišči in namestili lovske kamere. Na posnetkih so ujeli mlajšega moškega, ki se je v nočnih urah zadrževal v bližini ograd z živalmi. Policija je nato izsledila in pridržala osebo, ki ustreza opisu s posnetkov. Osumljenec, star 19 let, in po prvih podatkih afganistanskega državljanstva, je bil pridržan, policija pa zoper njega vodi nadaljnje postopke.

Zoper njega poteka kazenski postopek zaradi suma več spolnih zlorab živali. Preiskava še ni zaključena, saj policija preverja tudi njegovo morebitno povezanost s prejšnjimi podobnimi incidenti na tem območju. Primer je močno odmeval v lokalnem okolju ter ponovno opozoril na ranljivost živali in pomen pravočasnega ukrepanja. Obenem izpostavlja tudi vlogo sodelovanja med prebivalci in policijo ter pomen tehničnih sredstev pri odkrivanju storilcev.

