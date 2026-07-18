Grozljivo! Streljanje pri šoli: otroci v strahu kričali in bežali, med starši zavladala panika

V Lapljem Selu z večinskim srbskim prebivalstvom na Kosovu je včeraj zvečer prišlo do streljanja pred gostinskim lokalom v neposredni bližini šole, kjer se je v tistem trenutku nahajalo večje število otrok. Po neuradnih informacijah so policisti pridržali več oseb. Prebivalka Lapljega Sela Tamara Živić je povedala, da so otroci videli nižjega moškega v črni majici, ki je prišel iz kavarne in začel streljati.

»Videli so, da je dvignil roko in začel streljati. Otroci so vse to gledali. Majhni otroci – to niso bili otroci, stari 15, 16, 17 ali 18 let, ampak otroci, stari pet let in več. Videla sem tudi tri deklice, ki so v tistem trenutku hodile mimo lokala, nato pa sem jih samo videla, kako so začele teči in bežati,« je povedala za agencijo Tanjug.

Živićeva je povedala, da je v trenutku, ko se je zaslišal strel, z enoletnim dojenčkom stekla proti šolskemu dvorišču, kjer je bila že njena hčerka, saj se tam vsak dan zadržuje veliko otrok.

»Nastala je takšna panika, da so otroci in ženske, ki so bili tam, začeli kričati in bežati. Začela sem kričati, iskati svojega otroka in vse otroke, ki jih poznam. Bili so tako prestrašeni, tako v paniki in strahu, da me nihče ni slišal. Stekla sem proti njim in našla svojega otroka. Nato sem našla tudi druge otroke, s katerimi se moj otrok igra,« je povedala. Ob tem je poudarila, da bi bilo zaradi varnosti otrok treba zapreti gostinske lokale v bližini šol. Kosovska policija je opravila ogled kraja dogodka, več podrobnosti pa za zdaj ni sporočila, poroča Informer.rs.

Pridržani najmanj dve osebi

Kot poroča Slavija info na družbenem omrežju X, sta bili po streljanju v kavarni v neposredni bližini osnovne šole v Lapljem Selu pri Prištini pridržani najmanj dve osebi. Streljanje naj bi se zgodilo v trenutku, ko se je na šolskem igrišču zadrževalo večje število otrok različnih starosti.