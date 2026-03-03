Grozljivo: to so v lokalu postregli otrokom in trdili, da gre za brusnični sok!

V avstralskem Perthu je sodni epilog dočakal primer, ki je pretresel lokalno skupnost in širšo javnost, navaja People. Nekdanji lastnik restavracije Miky's Italian Fusion bo moral plačati 40.000 avstralskih dolarjev (okoli 28.000 ameriških dolarjev) kazni, potem ko sta bili mladoletni gostji v njegovem lokalu namesto brusničnega soka postreženi s tekočino proti insektom. Incident, ki se je zgodil junija 2024, je sprožil kazenski postopek, zdravstveno preiskavo in resna vprašanja o varnosti ravnanja z živili v gostinskih obratih.

Najprej trdili, da gre za »star« brusnični sok

Takrat dvanajstletna Hannah Lemin in njena leto mlajša sestra Olivia sta z družino večerjali v priljubljeni restavraciji v središču Pertha. Ko sta deklici prejeli kozarca z rožnato tekočino, ni nič kazalo na to, da bi šlo za kaj drugega kot za običajen brusnični sok. Toda že po prvem požirku je postalo jasno, da nekaj ni v redu. Obe sta pijačo nemudoma izpljunili in opozorili starša, da ima okus po »strupu«. Sprva je mati Michele menila, da gre za otroško pretiravanje, vendar je ob lastnem poskusu tekočine reagirala enako - z nagonskim odporom in zaskrbljenostjo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Kmalu zatem se je izkazalo, da je bila v kozarcih citronela - oljna raztopina, ki se običajno uporablja kot sredstvo za odganjanje komarjev, zlasti v zunanjih baklah in svetilkah. Snov nikakor ni namenjena zaužitju in lahko ob stiku s prebavili povzroči draženje ter druge zdravstvene težave. Oče Marcus je od osebja zahteval pojasnilo in vpogled v steklenico, iz katere je bila pijača natočena. Po njegovih besedah naj bi zaposleni sprva zatrjeval, da gre zgolj za »star brusnični sok«, ter steklenico celo umaknil pod pult, preden jo je na vztrajanje starša le izročil v pregled.

Deklici sta pristali v bolnišnici

Primer je podrobno spremljala avstralska javna televizija, ki je poročala, da sta deklici po zaužitju tekočine občutili glavobol, pekoč občutek v želodcu ter mravljinčenje v prstih in dlaneh. Starša sta ju nemudoma odpeljala na zdravljenje v Perth Children's Hospital in Sir Charles Gairdner Hospital, kjer sta bili več ur pod strogim zdravniškim nadzorom. Po temeljitem opazovanju in preiskavah sta bili deklici odpuščeni v domačo oskrbo, a dogodek je v družini pustil globoko sled. »Bilo je grozljivo doživetje,« je za medije dejal oče, mati pa je poudarila, da si ne upa pomisliti, kakšne bi bile posledice, če bi bili otroci še mlajši.

Zdravstveni organi so po dogodku sprožili uradno preiskavo, ki je razkrila resne pomanjkljivosti pri ravnanju z nevarnimi snovmi in nadzoru nad shranjevanjem tekočin v lokalu. Na sodišču v Perthu je bil 3. marca letos nekdanji lastnik restavracije Michele Angiuli spoznan za krivega zaradi prodaje nevarne hrane ter opustitve dolžne skrbnosti pri zagotavljanju varnosti gostov. Poleg tega je bil obsojen še zaradi dveh povezanih prekrškov. Sodišče mu je naložilo plačilo 40.000 avstralskih dolarjev kazni, s čimer je želelo poslati jasno sporočilo o ničelni toleranci do ravnanj, ki lahko ogrozijo zdravje potrošnikov.