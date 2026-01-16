Grozljivo: triletna deklica umrla med obredom izganjanja demonov

Več članov družine, obtoženih smrti triletne deklice med obredom izganjanja demonov v Kaliforniji, želi doseči, da se obtožnica zavrže, poroča True Crime News. Njihovi odvetniki se sklicujejo na kalifornijski Zakon o rasni pravičnosti (Racial Justice Act – RJA), sprejet leta 2020 z namenom odpravljanja sistemskih pristranskosti v kazenskopravnem sistemu. Triletna Arely Naomi Proctor je umrla 24. septembra 2021 na oltarju cerkve v San Joseju. Po navedbah gasilcev, ki so prišli na kraj dogodka, naj bi bila deklica mučena približno 12 ur. Obdukcija je pokazala, da je umrla zaradi mehanske zadušitve in zadušenja.

Eksorcizem je verski obred, s katerim naj bi iz osebe, prostora ali predmeta izgnali domnevno zle ali nadnaravne sile. Najpogosteje ga povezujemo s krščanstvom, kjer ima dolgo tradicijo, vendar se različne oblike obrednega »očiščevanja« pojavljajo tudi v drugih religijah in kulturah.

Mati je deklico večkrat dušila do nezavesti

Družinski člani so preiskovalcem zatrjevali, da so deklico skušali rešiti. Njena mati, danes 29-letna Claudia Elisa Hernandez, je policiji povedala, da naj bi bila hči obsedena z zlim duhom ter da ji je Bog sporočil, da jo bo vzel od družine. Njeno zgodbo sta podprla tudi dekličin stric Rene »Aaron« Hernandez Santos, ki je bil takrat star 19 let, in dedek Trigueros Hernandez, star 59 let. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi deklico zadrževala in jo davila, da bi iz nje »izgnala demona«. Mati naj bi deklico večkrat dušila do nezavesti, policija pa je ugotovila, da družinski člani niso poklicali nujne medicinske pomoči.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

V sodobnih zahodnih družbah eksorcizem nima pravne ali medicinske podlage. Pristojni organi ga obravnavajo kot versko prakso, ki ne sme ogrožati življenja ali zdravja posameznika. V primerih, ko obred povzroči poškodbe ali smrt, lahko udeleženci kazensko odgovarjajo, ne glede na versko prepričanje.

Vsi trije obtoženi napada na otroka s smrtnim izidom

Vsi trije so bili obtoženi kaznivega dejanja napada na otroka s smrtnim izidom. Tožilstvo zahteva kazen od 25 let zapora do dosmrtne ječe. Sodnik v okrožju Santa Clara je maja 2024 presodil, da obstaja dovolj dokazov za začetek sojenja, obtoženi pa so bili odrejeni v pripor brez možnosti varščine. Zdaj, več kot štiri leta po smrti deklice, so obrambni odvetniki vložili skupni predlog za zavrženje postopka na podlagi Zakona o rasni pravičnosti. V njem policiji in tožilstvu očitajo pristranskost zaradi verske pripadnosti, etnične identitete in narodnega izvora obtoženih. Po navedbah obrambe je družina ravnala v dobri veri in brez kaznivega namena. Kot salvadorski binkoštni verniki naj bi imeli absolutno vero v božansko in nadnaravno posredovanje. V vlogi je zapisano tudi, da je bil Trigueros Hernandez pastor cerkve in naj bi imel izkušnje z verskim zdravljenjem ter izganjanjem demonov. Vsi trije obtoženi ostajajo v priporu. Naslednja sodna obravnava bo 22. januarja.