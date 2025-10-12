Grozljivo! V hiši našli dva mrtva otroka, aretirali 43-letno žensko

V britanskem mestu Stafford se je danes zjutraj zgodila tragedija. Policisti so po klicu reševalcev v hiši na ulici Corporation našli mrtva dva otroka. V povezavi z dogodkom so zaradi suma umora aretirali 43-letno žensko.

Policija je sporočila, da so bili o dogajanju obveščeni okoli 7.30 zjutraj, ko je nekdo poklical nujno medicinsko pomoč. Kljub hitremu posredovanju reševalcev otrokom niso mogli več pomagati – umrla sta na kraju dogodka. Okoli hiše so postavili policijski trak, območje pa zavarovali zaradi preiskave. Osumljenka, doma z območja Stafforda, je pridržana.

Preiskavo vodi detektivka Kirsty Oldfield, ki je javnost pozvala k odgovornosti: »Trudimo se ugotoviti, kaj se je zgodilo v trenutkih pred to grozljivo tragedijo. Prosimo, da ljudje v tem trenutku ne špekulirajo, saj je to boleče za družino in prijatelje ter lahko ovira našo preiskavo,« je poudarila. Dodala je še, da za širšo javnost ni nevarnosti.

Še en, ločen primer

Isti dan je policija začela še eno preiskavo umora: v parku v Southamptonu so našli truplo. Posmrtne ostanke je v gozdu odkril naključni sprehajalec. Na območju je že pred meseci izbruhnil velik požar. Policija dogodek obravnava kot sumljiv

