  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BRUTALEN INCIDENT

Grozljivo: V parku so napadli 15-letnika, ki je zaradi hudih poškodb umrl

Tragičen dogodek je pretresel lokalno skupnost, preiskava pa še poteka.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 21. 1. 2026 | 07:54
 21. 1. 2026 | 07:54
A+A-

V mirnem gozdnatem območju Stoke Parka v Guildfordu se je v ponedeljek zvečer odvila tragedija, ki je pretresla lokalno skupnost, poroča The Sun. V bližini parka je bil huje poškodovan petnajstletni deček, zaradi česar so bile na kraj dogodka nemudoma napotene vse interventne službe. Policisti, reševalci jugovzhodne obalne reševalne službe in gasilci iz Surreyja so mu nudili nujno medicinsko pomoč, vendar je kljub njihovim prizadevanjem zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Okoliščine smrti še niso razjasnjene

Preiskavo je prevzela posebna enota policije Surreyja in Sussexa za obravnavo najtežjih kaznivih dejanj. Policija je zavarovala območje Peacock Wooda, Wild Wood Adventure ter del parkirišča na Lido Roadu, kjer kriminalisti nadaljujejo zbiranje dokazov. Dogodek je globoko pretresel družino pokojnega in celotno lokalno skupnost. Ena izmed prebivalk Guildforda, ki se v parku redno zadržuje v večernih urah, je povedala, da si takšnega nasilja v tem delu mesta ni predstavljala. Ob tem je poudarila, da se je na tem območju vselej počutila varno, zato je tragedija zanjo še posebej pretresljiva. Policija ob tem poudarja, da ostaja njihova prednostna naloga čim hitrejša in temeljita razjasnitev okoliščin smrti mladoletnika ter identifikacija odgovornih oseb.

Več iz teme

smrtnapad v parkutragedijaumrl 15-letnik
ZADNJE NOVICE
10:09
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V EVROPSKI UNIJI

Stroga pravila za kozmetiko: niso vse sestavine dovoljene

Varnost kozmetičnih izdelkov ni stvar naključja, urejata jo zakonodaja in stroka.
21. 1. 2026 | 10:09
09:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
NENAVADNI INCIDENT

Škandal na brniškem letališču! Le kaj je počel moški, oblečen v policista?

Policist je moškemu priskrbel uniformo in dostope v enem najbolj varovanih objektov v državi. Za pomoč pri kaznivem dejanju pa je prejel le pisno opozorilo.
21. 1. 2026 | 09:59
09:47
Novice  |  Slovenija
ŽALOSTNA ZGODBA

Žalosten konec za delfinko! Več kot leto dni preživela zapletena v ribiško mrežo, nato pa šok

Mlada samica je več kot leto dni kljubovala mreži. Normalno se je gibala, potapljala, spremljala mamo in očitno uspešno lovila, a se je njeno življenje končalo, ko se je še drugič zapletla v mrežo.
Nina Čakarić21. 1. 2026 | 09:47
09:27
Novice  |  Slovenija
POSTOPKI ŠE POTEKAJO

Ormoška bioplinarna ostala brez dovoljenja, kršitev je bilo preveč

Ministrstvo je presodilo, da upravljavec ni izvedel odločb okoljskega inšpektorata.
21. 1. 2026 | 09:27
09:23
Novice  |  Slovenija
PRVA DAMA DZ

Klakočar Zupančičeva udarila po slovenskih oboževalcih Trumpa: »V razmislek vsem, ki so se mu udinjali ...«

Predsednica državnega zbora se je oglasila o zadnjih težnjah ameriškega predsednika glede Grenlandije.
21. 1. 2026 | 09:23
09:10
Bulvar  |  Domači trači
NIHČE MU NI KOS

Mali genij Edvard v napetem dvoboju porazil tega znanega igralca (FOTO)

Zmagovalec oddaje Slovenija ima talent se je pomeril že z mnogimi znanimi imeni.
Marko Pigac21. 1. 2026 | 09:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki