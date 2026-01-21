Grozljivo: V parku so napadli 15-letnika, ki je zaradi hudih poškodb umrl

V mirnem gozdnatem območju Stoke Parka v Guildfordu se je v ponedeljek zvečer odvila tragedija, ki je pretresla lokalno skupnost, poroča The Sun. V bližini parka je bil huje poškodovan petnajstletni deček, zaradi česar so bile na kraj dogodka nemudoma napotene vse interventne službe. Policisti, reševalci jugovzhodne obalne reševalne službe in gasilci iz Surreyja so mu nudili nujno medicinsko pomoč, vendar je kljub njihovim prizadevanjem zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Okoliščine smrti še niso razjasnjene

Preiskavo je prevzela posebna enota policije Surreyja in Sussexa za obravnavo najtežjih kaznivih dejanj. Policija je zavarovala območje Peacock Wooda, Wild Wood Adventure ter del parkirišča na Lido Roadu, kjer kriminalisti nadaljujejo zbiranje dokazov. Dogodek je globoko pretresel družino pokojnega in celotno lokalno skupnost. Ena izmed prebivalk Guildforda, ki se v parku redno zadržuje v večernih urah, je povedala, da si takšnega nasilja v tem delu mesta ni predstavljala. Ob tem je poudarila, da se je na tem območju vselej počutila varno, zato je tragedija zanjo še posebej pretresljiva. Policija ob tem poudarja, da ostaja njihova prednostna naloga čim hitrejša in temeljita razjasnitev okoliščin smrti mladoletnika ter identifikacija odgovornih oseb.