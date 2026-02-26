Grozljivo! V prepričanju, da je egipčanski bog, je pred hišo z nožem umoril štiri ljudi

V tragičnem nasilnem incidentu, ki ga oblasti še preiskujejo, je 32-letni moški domnevno z nožem ubil štiri osebe pred svojim domom, medtem ko so bili policisti na poti, da mu vročijo zaščitno odredbo zaradi nasilja v družini, poroča True Crime News.

Po podatkih šerifovega urada okrožja Pierce so policijo 24. februarja najprej obvestili o domnevni kršitvi prepovedi stikov. Ob preverjanju so ugotovili, da odredba osumljencu še ni bila uradno vročena, zato so se odločili, da jo dostavijo ob prihodu na njegov naslov. Med potjo na kraj dogodka so prejeli klice sosedov, ki so poročali, da moški pred hišo z nožem napada ljudi.

Ob prihodu so policisti osumljenca ustrelili. Na kraju dogodka je bil razglašen za mrtvega. Trije napadeni so umrli na kraju, četrta žrtev pa je poškodbam podlegla med prevozom v bolnišnico. Identiteta osumljenca in žrtev za zdaj ostaja nerazkrita, prav tako še ni jasno, v kakšnem odnosu so bili med seboj.

Mami grozil, da ji je že izkopal grob

Sodni dokumenti razkrivajo, da je mati osumljenca maja 2025 zoper sina pridobila enoletno zaščitno odredbo. V vlogi je navedla, da ima težave z zlorabo substanc in duševnim zdravjem ter da ji je grozil z besedami, da ji je že izkopal grob. Opisala je tudi dolgotrajno psihično in čustveno nasilje ter zapisala, da je v njenem domu izvajal domnevne okultne obrede.

Dodatna dokumentacija navaja, da je osumljeni verjel, da je egipčanski bog. Aprila lani naj bi njegova mati ob vrnitvi domov opazila nenavadne spremembe v hiši - premaknjene preproge, poškodovane ali izginule slike ter neobičajen vonj. Po njenem pričevanju se je sprožil detektor dima, sin pa se je vedel zmedeno, pri čemer naj bi bili prisotni tudi znaki ritualnih dejavnosti.

Zapisi kažejo, da je bil osumljeni obveščen o sodni obravnavi pred izdajo zaščitne odredbe, vendar se je ni udeležil. V zvezni državi Washington lahko vročitev takšne odredbe izvede policija ali zasebni vročevalec, vendar za zdaj ni jasno, zakaj postopek ni bil zaključen pred dogodkom. Preiskava okoliščin napada še poteka.