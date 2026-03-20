Grozljivo! V smetnjaku našli truplo moškega

V britanskem mestu Coventry so policisti pred dnevi v parku Cash’s Park našli truplo 37-letnega Thomasa Nivena, skrito v zabojniku za smeti. Primer je pretresel lokalno skupnost, policija pa je sporočila, da so v povezavi z njegovim umorom obtožili tri osebe.

Po navedbah policije West Midlands je obtožena 45-letna Tammy Sturdy, 21-letni Camron Sturdy in 37-letni Shane Turkington, vsi iz Coventryja. Osumljence so pridržali, zjutraj pa naj bi stopili pred sodišče v Coventryju. Podrobnosti o okoliščinah smrti za zdaj niso znane, preiskava pa še poteka.

Družina umorjenega je v izjavi sporočila, da jih je novica o njegovi smrti globoko pretresla. »Bil je naš steber. Skrben, ljubeč človek, ki je imel rad svojo družino, živali ter svoje nečake in nečakinje,« so zapisali. Policija medtem poziva javnost, naj se oglasi vsak, ki bi imel kakršnekoli informacije, ki bi lahko pomagale pri razjasnitvi okoliščin kaznivega dejanja.