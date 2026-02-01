Več ur čakal na tleh urgence, nato umrl

Umrl je Franco Amoroso, 60-letni bolnik, ki je bil pred dnevi na urgentnem oddelku bolnišnice v Italiji zaradi pomanjkanja postelj več ur primoran ležati na tleh bolnišničnega hodnika. Amoroso, rojen v Trevisu, in dolgoletni prebivalec Senigallie, se je spopadal z rakom debelega črevesja. V kratkem bi moral začeti novo fazo zdravljenja v regionalni bolnišnici v Anconi, vendar mu zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja ni bilo omogočeno pravočasno nadaljevanje terapije.

V javnosti prva spregovorila njegova žena

Primer je postal znan javnosti po tem, ko je njegova žena Cecilia spregovorila o dogajanju na urgentnem oddelku. Po njenih navedbah Amoroso zaradi hudih bolečin ni mogel sedeti, zato so mu zdravstveni delavci v odsotnosti prostih postelj na tla hodnika položili odejo, na kateri je ležal več ur. Fotografije prizora, ki so se hitro razširile po družbenih omrežjih, so sprožile različne odzive javnosti in predstavile problematiko pri organizaciji nujne zdravstvene oskrbe.

Na dogodek se je odzval tudi generalni direktor lokalne zdravstvene oblasti

Na dogodek se je odzval tudi Giovanni Stroppa, generalni direktor lokalne zdravstvene oblasti v Anconi, ki je v imenu ustanove podal uradno opravičilo in napovedal notranjo preiskavo. Namen preiskave je ugotoviti okoliščine in morebitne organizacijske pomanjkljivosti, ki so privedle do neustrezne obravnave bolnika. Objavo izsledkov so zdravstvene oblasti začasno preložile z obrazložitvijo, da želijo spoštovati žalovanje družine pokojnega.

Amorosova vdova je javno zavrnila opravičila kot nezadostna ter poudarila, da primer zahteva jasno razjasnitev odgovornosti in uvedbo konkretnih ukrepov, ki bi v prihodnje preprečili podobne primere. Številni strokovnjaki opozarjajo, da takšni primeri niso osamljeni ter da nujna medicinska oskrba v določenih regijah deluje na robu zmogljivosti.