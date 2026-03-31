  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRETRESLJIV PRIMER

Grozljivo! Vstopil v hotelsko sobo in jo spolno zlorabil: »Zbudila sem se, ko je neznanec ležal v moji postelji«

Usodna napaka hotela razkrila resne pomanjkljivosti pri varovanju zasebnosti in varnosti gostov.
Kaja Grozina
 31. 3. 2026 | 21:21
3:14
A+A-

Gostja hotela v britanskem mestu Maidenhead je bila decembra 2022 žrtev spolnega napada, potem ko je hotelsko osebje neznanemu moškemu dalo ključ njene sobe na podlagi njegove lažne trditve, da je njen partner. Storilec, 29-letni Kyran Smith, je v zgodnjih jutranjih urah pristopil do recepcije in prepričal osebje, da mu omogoči dostop do sobe, čeprav za to ni imel nobenega dejanskega dovoljenja. Po vstopu v sobo je žensko napadel. Po podatkih policije je bil Smith januarja letos na sodišču v Readingu obsojen na sedem let in šest mesecev zaporne kazni zaradi nedovoljenega vstopa z namenom storitve spolnega kaznivega dejanja ter spolnega napada, poroča People.

Žrtev, ki želi ostati anonimna, je izkušnjo opisala kot izjemno travmatično. »Zbudila sem se in ob meni je bil neznanec, dobesedno v moji postelji. Bila sem popolnoma zmedena in prestrašena,« je povedala. Dodala je, da je prepričana, da je vrata pred spanjem zaklenila, zato ne razume, kako je moški lahko vstopil v sobo. Primer je sprožil širšo razpravo o varnosti v hotelih, še posebej glede nadomestnih ali dodatnih ključev. Po poročanju medijev so se po razkritju dogodka pojavila tudi druga pričevanja o primerih, ko naj bi nepooblaščene osebe dobile dostop do sob. To je dodatno okrepilo pritisk na hotelsko verigo, da pregleda in izboljša svoje varnostne protokole.

Hotel ji je ponudil odškodnino 

Odziv podjetja na incident je bil sprva deležen kritik, saj je bila žrtvi ponujena zgolj simbolična odškodnina, kar je sama označila kot žaljivo in neprimerno glede na resnost dogodka. Kasneje se je direktorica podjetja, Jo Boydell, javno opravičila in priznala napake. »Iskreno mi je žal, da se je to zgodilo v našem hotelu, in še posebej mi je žal, da naš odziv po dogodku ni bil ustrezen. Jasno je, da nismo ravnali dovolj dobro,« je dejala. Dodala je tudi, da razume občutek, da je bila žrtev preslišana: »Resnično mi je žal, če se je počutila prezrto – to nikakor ni bilo sprejemljivo.«

Podjetje je po dogodku uvedlo takojšnje spremembe varnostnih postopkov. Po novem je izdaja dodatnih ali nadomestnih ključev dovoljena le ob izrecnem soglasju gosta oziroma gostov, ki bivajo v sobi. Spremembe so bile uvedene v vseh hotelih verige, spremlja pa jih tudi dodatno usposabljanje zaposlenih, ki imajo neposreden stik z gosti. Boydell je ob tem poudarila, da mora biti varnost gostov absolutna prioriteta: »Želimo, da se vsak gost v naših hotelih počuti varno, zato bomo storili vse, da se kaj takega ne ponovi.« Britanski premier Keir Starmer je vodstvo podjetja pozval k resnemu sodelovanju z državnimi organi pri reševanju vprašanj varnosti gostov v hotelih. Dogodek tako ni le posamezen kazenski primer, temveč opozorilo na potrebo po strožjih varnostnih standardih v hotelski industriji in večji odgovornosti pri zaščiti gostov.

Več iz teme

policijanapadvarnostspolno nasiljespolne zlorabenasiljehotel
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki