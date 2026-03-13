  • Delo d.o.o.
SOSEDSKI SPOR

Grozljivo: Zaradi mravelj brutalno ubil sosedo

Sodišče mu je zaradi umora izreklo dosmrtno kazen in odredilo namestitev v forenzično psihiatrično bolnišnico.
Sledil je mravljam in nasilno obračunal s sosedo (simbolična fotografija). FOTO: Cherkas/Getty Images
Sledil je mravljam in nasilno obračunal s sosedo (simbolična fotografija). FOTO: Cherkas/Getty Images
A. B.
 13. 3. 2026 | 07:42
2:36
A+A-

»Potrebovali boste močan želodec. Takšne prizore poznam le iz grozljivk.« S temi besedami je tožilka ob koncu sojenja 53-letnemu moškemu iz Gradca opozorila javnost, s kakšnim primerom so se morali organi pregona ukvarjati maja lani. Dogajalo se je v enem od stanovanjskih blokov v središču prestolnice avstrijske Štajerske. Med 53-letnikom in njegovo 72-letno sosedo je sicer obstajal dolgoletni spor. Tistega maja pa je očitno moškemu počil film. In to zaradi mravelj. Ko se je namreč oglasil v stanovanju svoje mame, je tam opazil večje število teh malih žuželk. Natančno je preveril, od kod prihajajo, in ugotovil, da iz cvetličnega lončka v pritličnem stanovanju 72-letne sosede.

In med njima je nato stekla žolčna debata. Moški je na sodišču trdil, da je ženska z njim govorila zelo agresivno. Še več. Domnevno naj bi ga označila za problematičnega. »Izgubil sem živce in jo udaril. Morala bi me spoštovati,« je dodal 53-letnik. Nato, ko ga je napadena soseda vprašala, »Ali me hočeš ubiti?«, pa ni več mogel zadrževati svoje jeze. Nad žensko se je zares brutalno znesel. Po prepričanju tožilstva jo je med drugim s kolenom udarjal v obraz, jo metal na tla ter jo še večkrat brcal. In kot da to še ni bilo dovolj, je zgrabil za lopato ter z njo 72-letnico udaril najmanj 18-krat. Poškodbe, ki jih je utrpela napadena, so bile seveda tako velike, da je umrla na kraju dejanja. »Izgubil sem nadzor nad sabo,« se je na sodišču opravičeval obtoženi.

Zločin se je zgodil v enem od stanovanjskih blokov v središču prestolnice avstrijske Štajerske. FOTO: Kazim Yildirimli/getty images
Zločin se je zgodil v enem od stanovanjskih blokov v središču prestolnice avstrijske Štajerske. FOTO: Kazim Yildirimli/getty images

Predsedujoči sodnik Andreas Rom, ki je 53-letniku zaradi umora ženske izrekel dosmrtni zapor, je po poročanju Kronen Zeitunga dejal, da je bilo to »eno najbolj grozljivo pohabljenih trupel, kar sem jih kdaj videl«. Nesrečna ženska se ni mogla braniti, saj je bila v primerjavi z obtožencem »peresno lahka«. Po dejanju je moški poklical reševalce, nakar se je odpravil po nakupih in med drugim kupil past za mravlje. Četudi mu je bila diagnosticirana duševna motnja, je bil za svoja dejanja še vedno pravno odgovoren. Sodišče mu je na koncu odredilo namestitev v forenzično psihiatrično bolnišnico.

