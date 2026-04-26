Grozljivo! Zdravniki so rekli, da ni »nič resnega«, nato se je zbudil v mlaki krvi: morali so mu amputirati del penisa

Britanec Steven Hamill je pri 26 letih zaradi bolečine in otekline spolovila poiskal zdravniško pomoč. Po njegovih besedah so zdravniki ob prvem pregledu ocenili, da ne gre za nič nevarnega, in ga poslali domov z mazilom. V naslednjih dneh se je njegovo stanje začelo slabšati. Bolečine so bile vse močnejše, pojavili pa so se tudi novi simptomi. Kot je kasneje povedal v oddaji This Morning, je odločilni trenutek nastopil, ko se je zbudil in zagledal kri.
Operacija je bila uspešna in je zaustavila napredovanje bolezni, vendar so posledice trajne. Hamill poudarja, da ga je izkušnja močno zaznamovala, tako fizično kot psihično. Svojo zgodbo je javnosti predstavil predvsem zato, da bi opozoril na pomen pravočasnega ukrepanja. Po njegovem mnenju bi se lahko stvari razvile drugače, če bi že ob prvih znakih vztrajal pri dodatnih pregledih.
Strokovnjaki opozarjajo, da je rak penisa sicer redkejša oblika raka, vendar je zgodnje odkrivanje ključno za uspešno zdravljenje. Med opozorilne znake sodijo bolečina, oteklina, spremembe na koži ali krvavitve, ki jih ne gre prezreti. V Združenem kraljestvu vsako leto odkrijejo približno 700 novih primerov. Kljub temu ostaja tema pogosto zapostavljena, tudi zaradi zadrege, ki jo pri mnogih povzroča. Hamill ob tem poudarja, da je pomembno, da ljudje ob nenavadnih simptomih ne odlašajo z obiskom zdravnika in po potrebi zahtevajo dodatne preiskave. »Ne ignorirajte znakov,« sporoča.
Rak penisa je redka oblika raka, ki jo v Sloveniji letno odkrijejo pri približno 10 do 15 moških. Najpogosteje prizadene starejše, vendar se lahko pojavi tudi pri mlajših. Med opozorilnimi znaki so bolečina ali nelagodje, oteklina, spremembe na koži, kot so razjede ali rdečina, pa tudi krvavitve ali nenavaden izcedek. Strokovnjaki poudarjajo, da je ob takih simptomih pomembno čim prej poiskati zdravniško pomoč, saj zgodnje odkrivanje bistveno izboljša možnosti zdravljenja.
Ob sumljivih spremembah se je priporočljivo najprej obrniti na osebnega zdravnika, ki lahko bolnika napoti k urologu. V primeru nenadnega poslabšanja, na primer krvavitve, pa je smiselno poiskati tudi nujno medicinsko pomoč. Dodatne informacije in podporo bolnikom nudijo tudi specializirane ustanove, kot sta Onkološki inštitut Ljubljana in Društvo onkoloških bolnikov Slovenije.