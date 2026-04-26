Grozljivo! Zdravniki so rekli, da ni »nič resnega«, nato se je zbudil v mlaki krvi: morali so mu amputirati del penisa

Britanec Steven Hamill je pri 26 letih zaradi bolečine in otekline spolovila poiskal zdravniško pomoč. Po njegovih besedah so zdravniki ob prvem pregledu ocenili, da ne gre za nič nevarnega, in ga poslali domov z mazilom. V naslednjih dneh se je njegovo stanje začelo slabšati. Bolečine so bile vse močnejše, pojavili pa so se tudi novi simptomi. Kot je kasneje povedal v oddaji This Morning, je odločilni trenutek nastopil, ko se je zbudil in zagledal kri.

Steven Hamill po operaciji. FOTO: Posnetek zaslona

Izkušnja ga je močno zaznamovala fizično in psihično

»Zbudil sem se v mlaki lastne krvi,« je opisal. Takoj je poiskal nujno zdravniško pomoč, kjer so zdravniki ob ponovnem pregledu hitro ugotovili, da je stanje zelo resno. Izkazalo se je namreč, da ima raka, ki je že napredoval. Zaradi razširjenosti bolezni so se zdravniki odločili za operativni poseg, pri katerem so mu odstranili del penisa. Po njegovih navedbah so odstranili približno deset centimetrov tkiva.

Operacija je bila uspešna in je zaustavila napredovanje bolezni, vendar so posledice trajne. Hamill poudarja, da ga je izkušnja močno zaznamovala, tako fizično kot psihično. Svojo zgodbo je javnosti predstavil predvsem zato, da bi opozoril na pomen pravočasnega ukrepanja. Po njegovem mnenju bi se lahko stvari razvile drugače, če bi že ob prvih znakih vztrajal pri dodatnih pregledih.

Strokovnjaki opozarjajo, da je rak penisa sicer redkejša oblika raka, vendar je zgodnje odkrivanje ključno za uspešno zdravljenje. Med opozorilne znake sodijo bolečina, oteklina, spremembe na koži ali krvavitve, ki jih ne gre prezreti. V Združenem kraljestvu vsako leto odkrijejo približno 700 novih primerov. Kljub temu ostaja tema pogosto zapostavljena, tudi zaradi zadrege, ki jo pri mnogih povzroča. Hamill ob tem poudarja, da je pomembno, da ljudje ob nenavadnih simptomih ne odlašajo z obiskom zdravnika in po potrebi zahtevajo dodatne preiskave. »Ne ignorirajte znakov,« sporoča.