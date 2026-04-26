RESNA DIAGNOZA

Grozljivo! Zdravniki so rekli, da ni »nič resnega«, nato se je zbudil v mlaki krvi: morali so mu amputirati del penisa

Pri 26 letih je zaradi bolečine in otekline poiskal pomoč, a so njegovo stanje sprva ocenili kot nenevarno.
Steven Hamill FOTO: Posnetek zaslona
Kaja Grozina
 26. 4. 2026 | 13:55
Britanec Steven Hamill je pri 26 letih zaradi bolečine in otekline spolovila poiskal zdravniško pomoč. Po njegovih besedah so zdravniki ob prvem pregledu ocenili, da ne gre za nič nevarnega, in ga poslali domov z mazilom. V naslednjih dneh se je njegovo stanje začelo slabšati. Bolečine so bile vse močnejše, pojavili pa so se tudi novi simptomi. Kot je kasneje povedal v oddaji This Morning, je odločilni trenutek nastopil, ko se je zbudil in zagledal kri. 

Steven Hamill po operaciji. FOTO: Posnetek zaslona
Steven Hamill po operaciji. FOTO: Posnetek zaslona
»Zbudil sem se v mlaki lastne krvi,« je opisal. Takoj je poiskal nujno zdravniško pomoč, kjer so zdravniki ob ponovnem pregledu hitro ugotovili, da je stanje zelo resno. Izkazalo se je namreč, da ima raka, ki je že napredoval. Zaradi razširjenosti bolezni so se zdravniki odločili za operativni poseg, pri katerem so mu odstranili del penisa. Po njegovih navedbah so odstranili približno deset centimetrov tkiva.

Izkušnja ga je močno zaznamovala fizično in psihično 

Operacija je bila uspešna in je zaustavila napredovanje bolezni, vendar so posledice trajne. Hamill poudarja, da ga je izkušnja močno zaznamovala, tako fizično kot psihično. Svojo zgodbo je javnosti predstavil predvsem zato, da bi opozoril na pomen pravočasnega ukrepanja. Po njegovem mnenju bi se lahko stvari razvile drugače, če bi že ob prvih znakih vztrajal pri dodatnih pregledih.

Strokovnjaki opozarjajo, da je rak penisa sicer redkejša oblika raka, vendar je zgodnje odkrivanje ključno za uspešno zdravljenje. Med opozorilne znake sodijo bolečina, oteklina, spremembe na koži ali krvavitve, ki jih ne gre prezreti. V Združenem kraljestvu vsako leto odkrijejo približno 700 novih primerov. Kljub temu ostaja tema pogosto zapostavljena, tudi zaradi zadrege, ki jo pri mnogih povzroča. Hamill ob tem poudarja, da je pomembno, da ljudje ob nenavadnih simptomih ne odlašajo z obiskom zdravnika in po potrebi zahtevajo dodatne preiskave. »Ne ignorirajte znakov,« sporoča.

Rak penisa je redka oblika raka, ki jo v Sloveniji letno odkrijejo pri približno 10 do 15 moških. Najpogosteje prizadene starejše, vendar se lahko pojavi tudi pri mlajših. Med opozorilnimi znaki so bolečina ali nelagodje, oteklina, spremembe na koži, kot so razjede ali rdečina, pa tudi krvavitve ali nenavaden izcedek. Strokovnjaki poudarjajo, da je ob takih simptomih pomembno čim prej poiskati zdravniško pomoč, saj zgodnje odkrivanje bistveno izboljša možnosti zdravljenja.

Ob sumljivih spremembah se je priporočljivo najprej obrniti na osebnega zdravnika, ki lahko bolnika napoti k urologu. V primeru nenadnega poslabšanja, na primer krvavitve, pa je smiselno poiskati tudi nujno medicinsko pomoč. Dodatne informacije in podporo bolnikom nudijo tudi specializirane ustanove, kot sta Onkološki inštitut Ljubljana in Društvo onkoloških bolnikov Slovenije.

RESNA DIAGNOZA

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
