Grozljivo! Ženo prijavil kot pogrešano, nato postal glavni osumljenec: dele Majinega trupla našli v greznici

Na županijskem sodišču v Osijeku se nadaljuje sojenje Robertu Rederju, ki ga obtožnica bremeni posebej hudega umora žene Maje Cvitanović Reder. Sodni izvedenci so potrdili, da posmrtni ostanki, ki so jih preiskovalci našli v greznici na dvorišču družinske hiše v Tenji pri Osijeku, pripadajo pogrešani ženski. Kot poroča hrvaški Jutarnji list, je izvedenka Elizabeta Matuzalem, ki je opravila obdukcijo najdenih ostankov, na sojenju predstavila rezultate analize DNK in podrobnosti poškodb. Ugotovitve kažejo, da je bila žrtev najverjetneje izpostavljena nasilju z ostrim predmetom, na nekaterih poškodbah pa so prepoznali tudi znake obrambe.

Maja Cvitanović Reder, takrat stara 44 let, je izginila poleti 2025. Njen mož Roberto Reder je prijavil njeno izginotje in jo po navedbah hrvaških medijev več tednov tudi sam iskal. Toda preiskava se je nazadnje usmerila prav proti njemu. Preiskovalci so v začetku septembra 2025 v greznici na dvorišču njune hiše odkrili dele človeškega trupla. Rederja so 3. septembra prijeli, naslednji dan pa je bil odrejen pripor. Po navedbah tožilstva naj bi se umor zgodil med 2. avgustom in 2. septembrom 2025. Obtožnica navaja, da so bili odnosi med zakoncema močno skrhani in da naj bi se Maja zaradi predhodnega psihičnega in fizičnega nasilja odločila moža zapustiti ter zahtevati ločitev. Tožilstvo Rederju očita, da je ženo večkrat zabodel z ostrim predmetom, nato pa njeno truplo razkosal in njegove dele odvrgel v greznico. Večine posmrtnih ostankov preiskovalcem ni uspelo najti.

Poškodbe kažejo, da se je branila

Na petkovem sojenju je izvedenka pojasnila, da so na obdukcijo prejeli obe stopali, dva prsta in dele kože. Posmrtni ostanki so bili zaradi razmer v greznici močno spremenjeni, na njih pa so bile vidne poškodbe, povzročene z ostrim predmetom. Po ugotovitvah izvedencev naj bi bilo truplo razkosano po smrti. Posebno pozornost so namenili poškodbam na koži dlani, ki bi lahko nastale, ko se je žrtev poskušala ubraniti napada z nožem. Dodatna analiza robov ran je pokazala, da so poškodbe najverjetneje nastale še za časa njenega življenja. Sodni izvedenec Boris Dumenčić je povedal, da so na koži dlani ugotovili pet vbodnih oziroma reznih ran. Kljub tem ugotovitvam izvedenci niso mogli zanesljivo določiti neposrednega vzroka smrti, saj niso imeli na voljo celotnega trupla oziroma delov telesa, ki bi omogočili takšno presojo.

Robert Reder FOTO: David Jerkovic/pixsell

Na sodišču so obravnavali tudi sledi krvi, odkrite v prostoru, kjer naj bi se po domnevah preiskovalcev zgodil zločin. Izvedenec Dumenčić je pojasnil, da bi kapljice krvi na strop lahko prišle med zamahovanjem z okrvavljenim predmetom ali zaradi gibanja okrvavljenih rok žrtve. Obramba je ob tem opozorila na odsotnost večjih količin krvi na tleh. Izvedenec je pojasnil, da to samo po sebi ne izključuje možnosti, da se je kaznivo dejanje zgodilo v prostoru. Med možnimi razlagami je omenil čiščenje tal ali krvavitev, ki je pretežno potekala znotraj telesa. Iz najdenih kapljic krvi sicer niso uspeli pridobiti uporabnega vzorca za analizo DNK.

Za seboj ima dolgo kriminalno preteklost

Na sojenju je nastopil tudi psihiatrični izvedenec Ivan Požgain, ki je predstavil ugotovitve o obtoženčevem duševnem stanju. Reder je vojni veteran, ki je bil med vojno ranjen in ima po navedbah izvedenca posttravmatsko stresno motnjo. V preteklosti se je zdravil zaradi uživanja heroina in kokaina, večkrat je bil tudi pravnomočno obsojen zaradi različnih kaznivih dejanj. Skupno naj bi v zaporu preživel približno 14 let. Izvedenec je pri njem opisal tudi izrazite osebnostne težave, impulzivnost in nagnjenost k agresivnim odzivom. Ocenil je, da bi bil Reder, če bi mu očitano kaznivo dejanje dokazali, v času njegove storitve lahko zmanjšano prišteven, vendar ne bistveno. Po njegovem mnenju je bil sposoben razumeti pomen svojih dejanj.

Robert Reder FOTO: David Jerkovic/pixsell

Reder, ki očitke o umoru in nasilju nad ženo zavrača, je na sodišču pojasnjeval tudi, da se je po vojni posvetil vzreji psov in obiskovanju pasjih razstav. To naj bi mu pomagalo pri spoprijemanju s posledicami vojnih izkušenj. Že na julijskih obravnavah so na sodišču pričali sorodniki, prijatelji in sosedje zakoncev Reder. Majina mati Sanja Budalić je pričala za zaprtimi vrati, saj je sodišče zaradi občutljive vsebine njenega pričanja izključilo javnost. Eden od sosedov je opisal nenavadno dogajanje v okolici družinske hiše. Spomnil se je gostega črnega dima, ki se je nekoč vil z območja Rederjeve hiše. Obtoženi naj bi mu takrat pojasnil, da kuri pohištvo. Pri hiši je opazil tudi črne vreče, vendar ni vedel, kaj je bilo v njih. Sosed je omenil še glasna nočna druženja ter prepire, ki naj bi jih bilo občasno slišati iz hiše. Sojenje se nadaljuje. Obtoženi je že na začetku postopka maja letos zanikal krivdo za umor svoje žene. Če bo spoznan za krivega, mu grozi dolgoletna zaporna kazen, po poročanju hrvaških medijev tudi do 50 let zapora.