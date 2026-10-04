Grozna nesreča: 72-letnik je rezal deske in umrl

Po poročanju portala 24sata, ki se sklicuje na informacije zagrebške policije, se je v soboto okrog popoldneva na območju Susedgrada zgodila huda delovna nesreča, zaradi katere je umrl 72-letni moški. Moški je pri rezanju desk uporabljal ročno krožno žago, pri tem pa se je porezal po nogi. Poškodbe so bile tako hude, da je umrl že na kraju dogodka.

Odpeljan na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko

Truplo pokojnega so odpeljali na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko, piše omenjeni portal, kjer bodo lahko opravili nadaljnje postopke, povezane z ugotavljanjem okoliščin njegove smrti. Se pa zdi povsem mogoče, da je zaradi poškodb izkrvavel na licu mesta. Če v takšnih primerih v bližini ni nobene osebe, ki bi poškodovanemu pomagala, so poškodbe lahko usodne.

Omenjeni portal drugih podrobnosti o tem tragičnem dogodku za zdaj ni razkril. Znano je le, da je šlo po doslej zbranih podatkih za nesrečo med delom.