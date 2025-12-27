Grozna prometna nesreča: trčilo kar 50 vozil, posledice hude (FOTO in VIDEO)

Po poročanju britanskega BBC-ja, ki se sklicuje na informacije policije, se je na Japonskem zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih vsaj 50 vozil, od tega jih je vsaj 10 zagorelo. Prometna nesreča se je zgodila včeraj na avtocesti v centralnem delu Japonske, v prefekturi Gunmau, po pisanju omenjenega medija pa sta v njej življenje izgubili dve osebi, 26 pa je bilo poškodovanih. Ena od žrtev je 77-letna ženska iz Tokia. Po besedah policije je od teh 26 poškodovanih pet ljudi dobilo hude poškodbe 21 pa lažje. Do verižnega trčenja je prišlo po tem, ko sta najprej trčila dva tovornjaka.

Vremenske razmere niso bile najboljše. Policija je omenila, da je bila podlaga poledenela. Zavore na takšni podlagi zagrabijo slabše in če damo k temu še nekoliko višje hitrosti, se lahko zgodi to, kar se je v tej prometni nesreči. Pristojni so imeli precej dela, da so pogasili ogenj, ki je še dodatno uničil vozila. Po besedah policije je bil pogašen v približno sedmih urah in pol. Po nesreči se je za lokalni medij NHK oglasil moški, ki je bil udeležen v tem verižnem trčenju. Dejal je, da je od daleč slišal eksplozijo in da je videl ogenj med trčenjem. K temu je še dodal, da je se ogenj nato razširil na ostala vozila.

Nedavno smo že poročali o enem hudem verižnem trčenju, zaradi katerega je umrlo še več ljudi. Tudi tam je nekaj vozil zagorelo. Potniki so ostali ujeti, medtem ko se je požar bliskovito širil.