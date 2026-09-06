Hrvaški mediji poročajo o požaru s tragičnim epilogom. Tako je bila sobotna noč v Svetem Ivanu Zelini črna. Policija je sporočila, da je v hiši na Ulici Vjekoslava Kalca v soboto okoli 20.30 izbruhnil požar, pri čemer je hiša v celoti pogorela.

Ena oseba je na kraju dogodka izgubila življenje.

Vzrok požara še ni znan.