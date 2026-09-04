Grozovita smrt trimesečne dojenčice! To je mama, ki jo je grela s sušilnikom za lase, niti slutila ni, kaj se bo zgodilo

Mati iz Škotske, ki je s sušilnikom za lase povzročila smrt trimesečne hčere, je bila obsojena na šest let zapora. Courtney Gartshore (28) namerava zdaj vložiti pritožbo na sodbo in izrečeno kazen.

Sodnik je povedal, da sicer ni nameravala poškodovati ali ubiti hčere, vendar je ravnala skrajno neodgovorno. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

Dojenčica Dahlia-Rose je umrla, potem ko jo je mati dalj časa grela s sušilnikom za lase. Sodišče je ugotovilo, da je močna in dolgotrajna toplota delovala na njeno glavo in telo ter privedla do smrtnih posledic.

Vse se je zgodilo 30. septembra 2023 v kraju Peterhead na severovzhodu Škotske. Mama je pred tem uživala alkohol, v trenutku tragedije pa je sama skrbela za dojenčico, je navedel Sky News.

Reševalna služba je o smrti deklice obvestila policijo, nakar je bila sprožena preiskava. Gartshorovo so aretirali in novembra 2023 obtožili.

Julija jo je sodišče v Aberdeenu spoznalo za krivo smrti svoje trimesečne hčere, v začetku avgusta pa je bila obsojena na šest let zapora.

»Edinstveno vznemirljiv primer«

Sodišče je v ponedeljek potrdilo, da se namerava Gartshore pritožiti tako na sodbo kot na šestletno zaporno kazen.

Sodnik Simon Collins je primer ob izreku kazni opisal kot »edinstveno vznemirljiv«.»Preostanek življenja boste morali živeti z zavedanjem, da ste odgovorni za njeno smrt,« je dejal Gartshorovi.

Sodnik je povedal, da sicer ni nameravala poškodovati ali ubiti hčere, vendar je ravnala skrajno neodgovorno. Poudaril je, da bi morala opaziti, da hčerka trpi hude bolečine.

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Tožilstvo je sklenilo, da deklica najverjetneje ni umrla zaradi opeklin. Njihov izvedenec je kot najverjetnejši vzrok smrti navedel hipertermijo in toplotni udar.