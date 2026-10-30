Guverner razkril, kakšna usoda čaka Christo Pike po neuspešni usmrtitvi

Primer Christe Pike, 50-letnice, obsojene na smrt zaradi umora sodelavke leta 1995, je v ZDA znova v središču pozornosti. Po zapletu pri poskusu njene usmrtitve se je oglasil guverner zvezne države Tennessee Bill Lee, ki za zdaj ne kaže znakov, da bi podprl spremembo njene kazni. Po njegovih besedah bo smrtna kazen ostala v veljavi, razen če bodo sodišča odločila drugače. Pike bi morala 30. septembra postati prva ženska, usmrčena v Tennesseeju po več kot 200 letih. Namesto tega je postala prva zapornica v zgodovini ZDA, ki je preživela poskus izvršitve smrtne kazni s smrtonosno injekcijo.

»Ko gre za osebo, kot je Christa Pike, in njen zločin, je še vedno v zaporu v skladu z zakoni zvezne države Tennessee,« je dejal Lee. »Predvidevam, da bo njena kazen ostala enaka kot doslej, razen če sodišča ne odločijo drugače,« je dodal. Odvetniki Christe Pike so guvernerja Leeja, ki se mu mandat izteče januarja, že pozvali, naj ji omili kazen. Trdijo, da je njihova klientka »prestala kazen, hujšo od kazni katere koli druge osebe v zgodovini izvrševanja smrtne kazni v ZDA«.

Guverner do konca leta ustavil vse usmrtitve

Po neuspešni usmrtitvi je guverner Lee ustavil vse izvršitve smrtnih kazni v Tennesseeju do konca leta in odredil neodvisno preiskavo, s katero želijo ugotoviti, kaj je šlo narobe. Christa Pike je bila obsojena na smrt zaradi umora svoje sošolke Colleen Slemmer, stare 19 let iz programa poklicnega usposabljanja Job Corps. Umor je zagrešila leta 1995 v Knoxvillu v ameriški zvezni državi Tennessee, domnevno iz ljubosumja, poroča New York Post.

Po neuspešni usmrtitvi je mati umorjenega dekleta May Martinez izjavila, da meni, da ji država dolguje veliko opravičilo. »Ubila je mojo hčerko in ne želim, da bi bil še kakšen otrok ali kdor koli drug poškodovan tako, kot je bila ona,« je dejala.

Preživela je dva odmerka smrtonosne injekcije

Pike so po tem, ko je preživela dva odmerka pentobarbitala, zdravila, ki se uporablja pri izvrševanju smrtne kazni, nujno prepeljali v bolnišnico. Med neuspešnim poskusom usmrtitve v zaporu Riverbend Maximum Security Institution v Nashvillu naj bi uporabili najmanj deset igel. Po poskusu usmrtitve je bila več dni nezavestna, obstajal pa je tudi sum, da je pri njej nastopila možganska smrt. Vendar se je 6. oktobra nepričakovano prebudila, poroča Dnevnik.hr.