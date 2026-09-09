Hči našla mrtvo in okrvavljeno mamo, preiskava razkrila grozo: mož naj bi jo omamljal in prepuščal drugim moškim

Avstrijo pretresa primer 39-letne matere iz Zgornje Avstrije, katere 51-letni mož je osumljen, da jo je dalj časa omamljal z drogami in nato omogočal drugim moškim, da so jo spolno zlorabljali. Za to naj bi od nekaterih zahteval tudi do 500 evrov. Ženska je umrla, njen mož pa je v priporu. Prijeli so tudi še enega 51-letnega moškega, osumljenega spolne zlorabe, preiskava pa se širi še na druge osebe.

»Pelicot 2.0«

Primer naj bi zaradi podobnosti z razvpitim francoskim primerom Gisèle Pelicot med preiskovalci dobil neuradno oznako »Pelicot 2.0«.

Preiskovalni spis naj bi obsegal že okoli tisoč strani, kriminalisti pa skušajo rekonstruirati, kaj se je 39-letnici dogajalo približno leto dni pred smrtjo. Osumljeni mož naj bi svojo ženo v komunikaciji z drugimi moškimi celo opisoval z izjemno ponižujočim izrazom, navaja Kronen Zeitung.

Do smrti prišlo med grobim spolnim odnosom?

Primer je prišel na dan v noči s 25. na 26. junij v Marchtrenku. Takrat je hči materi prinesla mobilni telefon in jo našla negibno ter okrvavljeno na vodni postelji. Reševalci ji niso mogli več pomagati, ob 00.44 so jo razglasili za mrtvo. Policija je njenemu možu takrat izmerila 1,88 promila alkohola v krvi. Preiskovalcem je zatrjeval, da je do smrti prišlo med grobim spolnim odnosom.

Preiskava je nato začela razkrivati precej širši sum zlorab. Avstrijski preiskovalci zdaj ugotavljajo, koliko moških je bilo vpletenih in kaj se je v resnici dogajalo pred smrtjo ženske.