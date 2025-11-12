Hči ugledne zdravnice, ki je po operaciji odtavala iz bolnišnice in umrla: »To je nedopustno«

Pisali smo, da je iz madžarske bolnišnice le nekaj ur po operaciji hrbtenice odtavala priznana strokovnjakinja otorinolaringologije, ki so jo en teden pozneje našli mrtvo v grmovju nedaleč od bolnišnice.

Nadzorne kamere so jo posnele, ko je odšla z oddelka, ne pa tudi, kam je šla po tem. FOTO: Facebook

Takrat so v kliničnem centru Szent-Györgyi Albert uvedli interno preiskavo, da bi ugotovili, kaj se je pravzaprav zgodilo. Nadzorne kamere na oddelku so namreč pokazale, da je, najverjetneje v agoniji in zmanjšano prištevna zaradi bolečin po operaciji, kar preko bolniške halje navlekla trenirko in v copatih zapustila oddelek nevrokirurgije, kaj se zgodilo po tem, kamere niso ujele. Kljub temu so policisti izključili možnost, da bi umrla nasilne smrti. Zdaj pa je njena hči obtožila osebje bolnišnice nevestnega dela, zdi se ji namreč nedopustno, da kar dve uri niso opazili, da je njena mama izginila.

»Po težki operaciji hrbtenice je ni nihče prišel pogledat več ur. Nekaj ur po operaciji je izginila, nato je trajalo še dve uri, da so jo sploh pogrešili in o tem obvestili varnostnike. To je nedopustno,« je madžarskim medijem povedala hči Antonie Kett.

Človeška napaka

László Barát,eden od preiskovalcev in zdravstveni tehnik kliničnega centra, kjer se je tragedija zgodila, prav tako ne more razumeti, kako je Kettova sploh lahko sama vstala iz postelje, se oblekla in odšla, še manj, da je nihče ni opazoval.

»Dejstvo, da je iz bolnišnice odkorakala zgodaj zjutraj, nakazuje na to, da ni imela namena iti domov, saj je njeno stanje zahtevalo bivanje v bolnišnici in nadaljnje zdravljenje. Prav tako ni jasno, zakaj so službene pse policije v iskanje vključili šele več ur po tem, ko so Antonio Kett razglasili za pogrešano, in zakaj je niso mogli najti, čeprav je bila komaj 20 minut hoda od bolnišnične zgradbe. Osebno menim, da gre za očitno odgovornost enega ali več zaposlenih in človeško napako,« je dejal Barát.

Antonia Kett je sicer več let trpela zaradi hernije diska. Na vse mogoče načine si je sprva poskušala pomagati sama, ko je spoznala, da tako ne more več živeti, se je odločila za operacijo.