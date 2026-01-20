  • Delo d.o.o.
SEKUNDE DO KATASTROFE

Heroja v zadnjih trenutkih iz gorečega vozila rešila malčico

Njena mati Alex McClean bo mimoidočima hvaležna do konca življenja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Oste Bakal
Fotografija je simbolična. FOTO: Oste Bakal
A. B.
 20. 1. 2026 | 17:14
Alex McClean iz angleškega mesta Ebbw Vale bo do konca življenja hvaležna Wesleyju Beynonu in njegovemu stricu Marcu Willdingu. Pred dnevi sta v zadnjih trenutkih iz gorečega vozila rešila Alexino devetmesečno hčerko Lilah. V soboto pa se je četverica spet srečala. Zgodilo se je ob 14.20 na avtocesti A465 pri kraju Merthyr Tydfil. Enaindvajsetletna McCleanova je bila takrat s svojim vozilom namenjena proti vrtcu, kjer bi v varstvu pustila hčerko Lilah. V nekem trenutku je avto začel izgubljati moč, in ko so se prižgale opozorilne luči, se je ustavila na počivališču. Nato je avto napolnil dim in hitro ga je zapustila. Iz njega je želela rešiti tudi hčerko. A kaj ko se sovoznikova vrata in vrata za sovoznikovim sedežem niso več dala odpreti. Zajela jo je tako velika panika, da niti pomislila ni, da bi poskusila še z vrati na nasprotni strani vozila. »Mislila sem, da je vse zaklenjeno,« se je spominjala za BBC Wales. Medtem ko je kričala na pomoč, je poskušala s ključi razbiti steklo na vratih, nato pa je poklicala policijo. »Bila sem histerična in nisem imela pojma, kaj se dogaja. Mislila sem, da jo bom izgubila,« je podoživljala tiste grozljive trenutke. Situacija je bila že res zelo nevarna, saj je del avtomobila že zajel ogenj.

Bila sem histerična in nisem imela pojma, kaj se dogaja.

Na srečo se je ravno takrat v svojo delavnico s stricem vračal Beynon, varilec po poklicu. Opazila sta, da avtomobil gori in da pri sovoznikovih vratih ženska kriči, da je njen dojenček ujet v avtomobilu. »Grozljivo je bilo,« je dejal. Wesley se je prebil skozi voznikovo stran, odpel dojenčkov varnostni pas, Marc je otroka vzel ven, ko so bili plameni že vidni. Nekaj ​​trenutkov po tem, ko sta rešila Lilah, je bilo vozilo že v celoti v ognju. »Približno 30 sekund do minuto pozneje ga je zajel plamen. Bila sva na pravem kraju v pravem času,« je še povedal Wesley. Marc je dodal, da ne bi nikoli zapustil kraja dogodka, dokler dojenčica ne bi bila na varnem. Lilah v dogodku ni bila poškodovana. Njena mama je vesela, da se je lahko srečala s herojema in se jima zahvaliti za to, kar sta storila. »Še nikoli nisem bila tako hvaležna nekomu, da mi je pomagal,« je povedala in poudarila, da je šlo mimo zelo veliko voznikov, a se nihče ni ustavil.

