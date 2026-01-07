Hipnotizer omamil ženske in jih posilil, drogo jim je vmešal celo v torte

V tem južnofrancoskem mestu se je začelo sojenje zoper samooklicanega hipnotizerja Cyrila Z., ki je po prepričanju tožilstva z močnim pomirjevalom ženske spravil v polzavest, nato pa jih posilil. Vse skupaj je celo snemal. Ovadbe zoper njega so začele padati že leta 2003, a obtožnica ga je doletela šele leta 2021. Štirinajstim ženskam naj bi Cyril drogo vmešal v kozarec vina, koktajla ali celo v malinovo torto. Nakar naj bi jih slekel ter posilil. Odvetniki žrtev so 47-letnega moškega označili za serijskega posiljevalca, obtožujejo ga posilstev z uporabo drog, storjenih v daljšem obdobju, od julija 2010 do marca 2021. Preiskava je razkrila, da sta bili poleg za zdaj ugotovljenih 14 žensk med njegovimi žrtvami še dve. Ena je njegova sestrična, ki je zoper Cyrila Z. ovadbo vložila že maja 2003. Zaradi zastaranja zadeve za ti dve ženski obtoženi nikoli ne bo odgovarjal. Ena od njiju, ki je zdaj le priča na sojenju, tega ne more sprejeti. »Uničil mi je življenje, in če bi mi (leta 2003) verjeli, ne bi uničil življenj drugih deklet,« je junija 2024 povedala preiskovalnemu sodniku.

Sojenje na zahtevo ene od domnevnih žrtev poteka za zaprtimi vrati. Razpravljajoči sodnik Roger Arata, ki je postal znan po senzacionalnem sojenju v primeru Gisele Pelicot, je povedal, da je seveda to njihova pravica. Pelicotova se je namreč na sojenju septembra 2024 zavzela za javno sojenje, »da bi sramota prešla na drugo stran«. Njen nekdanji mož in 49 moških, ki jih je povabil, da posilijo njegovo ženo pod pomirjevali, so bili decembra 2024 spoznani za krive, nekateri so prejeli dolge zaporne kazni. Spomini Pelicotove naj bi po vsem svetu izšli februarja. Mati žrtve na sojenju v Aix-en-Provence je izrazila razumevanje za dejstvo, da sojenje poteka za zaprtimi vrati. »Pravijo, da je sramota spremenila stran, vendar to ni vedno res,« je dejala. Pojasnila je, da si je težko predstavljati, kaj pomeni za nekoga, da se po takšnem sojenju vrne na delo. Cyril Z. je nekatera kazniva dejanja priznal že pred začetkom sojenja. Obtožen je tudi, da je na skrivaj snemal približno dvajset drugih žensk. Sojenje naj bi trajalo do 20. januarja.