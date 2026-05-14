Hiša groze: našli 47 sestradanih psov in več kot 30 poginulih, ki jih je lastnik hranil v zamrzovalnikih

Na območju Učke na Hrvaškem so po prometni nesreči, v kateri je umrl 64-letni moški, v njegovi hiši odkrili večje število zanemarjenih in mrtvih psov, poroča hrvaški RTL. Po podatkih zavetišča in veterinarjev so našli najmanj 47 živih psov, ki so bili podhranjeni, izčrpani in v slabem zdravstvenem stanju.

Reševanje se je začelo po prijavi, da naj bi bilo v hiši približno 28 psov. Ko so prostovoljci in veterinarji prišli na lokacijo, sprva niso dobili dostopa, nato pa so vstopili in ugotovili, da je živali precej več. Vodja zavetišča v Reki Merima Ferk je potrdila, da je bilo ob pregledu jasno, da so psi zanemarjeni in v slabem stanju.

Hišo še pregledujejo

Ob nadaljnjem pregledu hiše so našli še najmanj 32 poginulih psov. Nekateri so bili v zamrzovalnikih in skrinjah, druge so našli v kadi, omarah in na tleh. Po navedbah zavetišča so nekateri psi umrli že pred prihodom, nekaj pa jih je zaradi izčrpanosti poginilo v dneh po reševanju. Trenutno je v oskrbi zavetišča 44 psov, od tega jih je 17 potrebovalo nujno veterinarsko pomoč.

Po razpoložljivih podatkih je bil lastnik v preteklosti že obravnavan zaradi neprimernega ravnanja z živalmi, vendar naj bi zaradi pogostega menjavanja bivališč ostajal težje sledljiv. Policija v Reki je sporočila, da o razmerah v hiši pred tem ni imela informacij. Sosedje pravijo, da niso vedeli, kaj se dogaja, lastnika pa so videvali, kako je kupoval hrano za pse.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Rešene pse so namestili v zavetišče v Reki, najhuje prizadeti so na zdravljenju v veterinarskih ambulantah v Reki in Crikvenici. Veterinarka Tamara Ferari Miškulin je pojasnila, da so psi močno podhranjeni, zato jih hranijo postopoma in v majhnih količinah. Hišo na Učki pristojne službe še pregledujejo, saj preverjajo, ali so v njej še dodatne poginule živali.