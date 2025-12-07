Hladnokrvno! To je Patrik Meglič storil takoj po tem, ko je vzel življenje Stefanie

Ko je 31-letni Slovenec Patrik Meglič na nedeljsko jutro v stanovanju v Gradcu vzel življenje nekdanji partnerici, vplivnici in vizažistki Stefanie Pieper, naj bi po ugotovitvah preiskovalcev najprej storil nekaj hladnokrvno praktičnega: začel je iskati velik kovček. Po poročanju avstrijskega časnika Heute je v stanovanju našel turkizen kovček, ki ga je Stefanie uporabljala za prevoz svoje profesionalne kozmetike, in se odločil, da bo prav v njem skril njeno truplo. Kovček je bil tako velik, da ga je moral ravno položiti na sprednji sedež v svojem golfu, da ga je sploh spravil v avto. Potem se je odpeljal v Slovenijo – v vas Trniče, kjer živi njegova babica – in kovček s truplom zakopal kar na njenem vrtu.

Vse več podrobnosti razkriva žalosten konec življenja avstrijske vplivnice Stefanie Pieper. FOTO: Instagram

Preiskava dogodkov usodne noči in jutra razkriva, da sta se Stefanie in Patrik po nedavnem razhodu ponovno srečala v bližini graške opere, kjer je vplivnica nekoč tudi delala. Nekaj dni prej naj bi se po številnih prekinitvah in ponovnih začetkih razmerja dokončno razšla. Kako je Patrik nato prišel do njenega stanovanja v jutranjih urah, avstrijski mediji ne navajajo, sosedje pa so tisto nedeljo zjutraj slišali glasen prepir. Patologi, ki so opravili obdukcijo, so ugotovili, da je smrt povzročila močna sila na vrat, na njenem obrazu so našli podplutbe, na vratu pa tudi rano, nastalo z ostrim predmetom, ki ga preiskovalci še niso našli.

Kovček s truplom pa po poročanju Heute ni dolgo ostal na babičinem vrtu. Mejni nadzorni sistemi so najprej v nedeljskem dopoldnevu zabeležili Patrikov prehod iz Avstrije v Slovenijo, nato pa še njegov povratek v Gradec in čez nekaj ur še eno vožnjo proti Sloveniji. V popoldanskem času naj bi se vrnil v Trniče, izkopal turkizni kovček in se odpeljal naprej – v gozd v okolici Majšperka, ki ga je dobro poznal iz otroštva. Tam naj bi Stefanie drugič zakopal. Šest dni pozneje so preiskovalci Policijske uprave Maribor v tem gozdu truplo izkopali, nato pa je bila v Gradcu opravljena obdukcija.

Z Deželne policijske direkcije v Gradcu so potrdili, da sumijo, da Patrik po femicidu morda ni deloval sam: zoper najmanj dve osebi preiskava še vedno intenzivno poteka, zaslišati pa morajo tudi vrsto ljudi, ki bi lahko imeli pomembne informacije. Ali bodo krog osumljencev še razširili, za zdaj ne želijo napovedovati.