Hollywoodski režiser in njegova žena najdena mrtva v družinski hiši

Policija v Los Angelesu preiskuje primer, ki ga po poročanju tujih medijev obravnavajo kot domnevni umor. Na kraj dogodka so bili v nedeljo popoldne po lokalnem času napoteni gasilci in reševalci, ki so v stanovanjski hiši v četrti Brentwood našli 78-letnega filmskega ustvarjalca Roba Reinera in njegovo 68-letno soprogo Michele. Oba sta bila na kraju razglašena za mrtva, pristojni organi pa za zdaj še niso razkrili podrobnosti o poškodbah ali natančnih okoliščinah smrti. Predstavnik policije je potrdil, da preiskava vključuje tudi zaslišanje družinskega člana, vendar identitete osebe in morebitne vpletenosti ni komentiral.

Dogodek se je zgodil v prestižni soseski Brentwood, eni najuglednejših stanovanjskih četrti Los Angelesa, kjer živi več znanih osebnosti. Gasilci so pojasnili, da so klic za nujno medicinsko pomoč na naslov prejeli okoli 15.38 po lokalnem času. Na prizorišče so bili napoteni tudi detektivi iz oddelka za umore Policijske uprave Los Angeles, ki so prevzeli preiskavo domnevno nasilnega dejanja. Javnosti za zdaj še niso posredovali dodatnih informacij.

Veljal je za enega najvidnejših ameriških filmskih ustvarjalcev

Rob Reiner velja za enega najvidnejših ameriških filmskih ustvarjalcev, poroča hrvaški Index. Med njegove najbolj prepoznavne filme sodijo The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally… (1989) in A Few Good Men (1992). Širšo televizijsko prepoznavnost je dosegel že v sedemdesetih letih z vlogo v kultni humoristični seriji All in the Family. Z Michele Reiner, igralko in fotografinjo, se je poročil leta 1989, skupaj pa sta imela tri otroke. Michele je bila cenjena tudi zaradi svojega fotografskega dela; med drugim je posnela fotografijo Donalda Trumpa, ki je bila uporabljena na naslovnici njegove knjige Trump: The Art of the Deal. Rob Reiner je bil poleg umetniškega ustvarjanja znan tudi po političnem angažmaju in javni podpori demokratskim predsedniškim kandidatom, njegovo delo pa mu je zagotovilo pomembno mesto v ameriškem kulturnem in družbenem prostoru.