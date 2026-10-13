Hongkonško manekenko so po izginotju našli razkosano: telo v hladilniku, glava v loncu

Hongkong • Sojenje zaradi brutalnega umora hongkonške manekenke in vplivnice, 28-letne Abby Choi, ki je bila leta 2023 ubita in razkosana, je razkrilo nove podrobnosti o sporu z družino njenega nekdanjega moža. Po navedbah tožilstva naj bi bilo v ozadju umora nesoglasje glede prodaje luksuznega stanovanja, vrednega okoli osem milijonov evrov.

Na višjem sodišču v Hongkongu so zaradi umora obtoženi njen nekdanji mož, 31-letni Alex Kwong, njegov oče, upokojeni policist, 68-letni Kwong Kau in njegov starejši brat, 35-letni Anthony Kwong. Vsi trije so se izrekli za nedolžne.

Abby Choi je izginila 21. februarja 2023. Po navedbah tožilstva so obtoženci vnaprej najeli hišo in pripravili opremo za odstranitev njenega telesa. Tožilstvo trdi, da so jo pod pretvezo, da jo bodo odpeljali po hčer v šolo, zvabili v avtomobil ter jo med vožnjo napadli s kladivom. Tri dni po izginotju je policija v najeti hiši našla dele njenega telesa. Tam so našli tudi kladivo, stroj za mletje mesa, žage, nože in dva lonca, v katerih so bili njeni posmrtni ostanki. Telo je bilo razkosano, ostanke so shranili v hladilnik, lobanjo pa so našli v velikem loncu za juho.

Tožilstvo trdi, da je družina umor načrtovala po tem, ko se je Abby odločila prodati luksuzno stanovanje, v katerem je živel njen nekdanji tast. Abby je po besedah svoje matere stanovanje kupila za svoje otroke, a ga je vpisala na tastovo ime, da bi se izognila plačilu dodatnega davka.

Ko se je junija 2022 odločila, da ga bo prodala, da bi se z otroki preselila bliže njihovi šoli v drugi četrti, jo je nekdanji tast fizično napadel in ji zagrozil, da bo ubil njo in vso njeno družino, če stanovanja proda, trdi manekenkina mati. Tožilstvo meni, da je prav ta spor privedel do načrtovanja umora. Po njihovi različici dogodkov je Kwong Kau v načrt vključil svoja dva sinova. Po materinem pričanju je Abby nekdanjemu svaku Anthonyju Kwongu dala dva milijona hongkonških dolarjev, približno 220.000 evrov, da bi odprl trgovino z vaflji. V začetku 2023. se je zaposlil tudi kot njen nadomestni voznik, potem ko sta on in njegova mati večkrat prosila Abby, naj mu pomaga najti službo. Denarno je pomagala tudi tastu, še trdi mati.

Odvetniki obtoženih zavračajo trditve, da je bila družina Kwong finančno odvisna od manekenke. Alex in Anthony Kwong sta sicer priznala krivdo za oviranje zakonitega pokopa telesa, njun oče pa zanika tudi to obtožbo. Vsi trije zanikajo, da bi sodelovali pri umoru, povzema portal Index.hr.