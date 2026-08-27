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NI BILO NEPOSREDNE NEVARNOSTI?

Hrvaška policija o incidentu na Brionih in »slovenski vojaški ladji«: razkrili, kaj se je v resnici zgodilo

Hrvaška policija je potrdila, da je bil čoln v lasti pravne osebe in registriran na Hrvaškem, upravljal pa ga je 57-letni slovenski državljan, ki je bil v času policijskega postopka oblečen v civilna oblačila.
Na Brionih je policija opazila plovilo, ki je bilo po videzu podobno vojaškemu. FOTO: X, Morski.hr
Na Brionih je policija opazila plovilo, ki je bilo po videzu podobno vojaškemu. FOTO: X, Morski.hr
STA, A. G.
 27. 8. 2026 | 13:14
 27. 8. 2026 | 13:27
3:12
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Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je v sredo po pisanju portala Morski.hr z ladjo z lažnimi vojaškimi oznakami vplula na območje Narodnega parka Brioni. Plovilo je upravljal slovenski državljan, je danes potrdila hrvaška policija, ki je obenem zavrnila medijske navedbe, da je bila takrat na Brionih varovana oseba. Preiskava še poteka. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov na ladji naj bi se predstavljala kot uradna delegacija hrvaške vojske, da bi se izognila varnostnim pregledom in plačilu pristaniških pristojbin. Posadka je po pisanju portala nosila tudi vojaške uniforme. Na istrski policijski upravi so danes potrdili incident. Kot so navedli, so okoli 14.15 v pristanišču na otoku Veli Brijun opazili plovilo, ki je bilo po videzu podobno vojaškemu. Ugotovili so, da je plovilo v lasti pravne osebe in registrirano na Hrvaškem, vendar registrske oznake ni imelo vidno označene.

Plovilo je po navedbah policije upravljal 57-letni slovenski državljan, ki je bil ob postopku v civilnih oblačilih. Policija je ob tem poudarila, da se policistom ni lažno predstavil niti jim ni dajal lažnih navedb glede uporabe priveza. Zaradi medijskih navedb o lažnem predstavljanju in drugih morebitnih kršitvah pa bo opravila kriminalistično preiskavo.

Incident se je zgodil v času, ko naj bi bil po neuradnih informacijah na Brionih glavni državni tožilec Ivan Turudić, zaradi česar naj bi na celotnem območju veljali poostreni varnostni ukrepi. Hrvaška policija je danes te navedbe zavrnila. Sporočila je, da v času, ko so našli plovilo, na Brionih ni bilo nobene varovane osebe, zato po njenih navedbah ni šlo za vplutje v bližino varovanih oseb oziroma za resen varnostni incident.

Slovenski državljan, ki je upravljal plovilo, naj bi bil varnostnim službam znan že od prej. Ista posadka naj bi se po navedbah portala tudi že lažno predstavljala kot vojaška delegacija, da bi se izognila plačilu pristojbin. Pred leti naj bi ob poskusu zaračunavanja priveza celo zagrozila z »diplomatskim incidentom«. Pristaniška uprava jim je zdaj prepovedala pristajanje v Fažani in na Brionih, še navaja Morski.hr. Ladja je po pisanju portala v zasebni lasti podjetja Olimp Defense Group, katerega lastnika sta slovenski državljan in upokojeni pripadnik hrvaške vojske.

O dogodku bo odločala tudi pristojna kapitanija

Policija bo zaradi ugotovljenega prekrška po Pomorskem zakoniku o dogodku obvestila pristojni organ za pomorski promet, ki bo nato v okviru svojih pristojnosti odločil o nadaljnjih ukrepih. Dogodek tako še ni povsem zaključen, saj mora preiskava pokazati, zakaj je bilo civilno plovilo videti kot vojaško, zakaj na njem ni bilo registrske oznake in kakšen je bil dejanski namen njegove posadke.

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