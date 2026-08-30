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V ISTRI

Hrvat s kovinsko palico lažje poškodoval 36-letnega Slovenca! Po napadu pobegnil, a so ga hitro našli

64-letnika sumijo, da je v torek okoli 20. ure v zalivu Kuje blizu Ližnjana najprej verbalno napadel slovenskega državljana, nato pa ...
Simbolična fotografija. FOTO: Marko Lukunic/pixsell 
Simbolična fotografija. FOTO: Marko Lukunic/pixsell 
STA, N. P.
 30. 8. 2026 | 17:47
1:14
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Hrvaška policija je danes sporočila, da so našli 64-letnega hrvaškega državljana, ki ga sumijo, da je v torek s kovinsko palico blizu istrskega kraja Ližnjan udaril 36-letnega slovenskega državljana in ga lažje poškodoval.

Istrska policijska uprava je na svoji spletni strani sporočila, da 64-letnika sumijo, da je v torek okoli 20. ure v zalivu Kuje blizu Ližnjana najprej verbalno napadel slovenskega državljana, ki je ustavil svoje vozilo pred zapornico na ribiškem pomolu. Nato je iz svojega vozila vzel kovinsko palico in 36-letnika z njo dvakrat udaril in ga pri tem lažje poškodoval. Sporočili so še, da je policija Hrvata, ki je po napadu odšel s kraja incidenta, kmalu našli.

Po končani kriminalistični preiskavi bodo zaradi poskusa povzročitve hude telesne poškodbe proti njemu vložili kazensko ovadbo na pristojnem tožilstvu.

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Hrvat s kovinsko palico lažje poškodoval 36-letnega Slovenca! Po napadu pobegnil, a so ga hitro našli

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