Hrvat v Nemčiji na ulici z mačeto ubil ženo: »Kri je bila povsod«

Umor v središču nemškega mesta Kelkheim je šokiral mimoidoče – moški (60) je po besedah prič svojo ženo ubil z mačeto. Državno tožilstvo v Frankfurtu je potrdilo, da gre za hrvaška državljana.

Po poročanju nemških medijev je moški 58-letnico napadel nedaleč od glavnega trga, nesrečna ženska pa je umrla na kraju dogodka. Pričam je uspelo 60-letnika obvladati in zadržati do prihoda policije, ki ga je nato aretirala. Napadalec je bil pri tem lažje poškodovan. Motiv in okoliščine dogodka za zdaj niso znani, preiskovalci pa intenzivno zbirajo dokaze in zaslišujejo priče. Frankfurtsko državno tožilstvo je za Focus potrdilo, da gre za hrvaška državljana, ki sta v zakonu od leta 1991. Dodali so, da v tej fazi preiskave ne morejo razkrivati dodatnih informacij. Po besedah enega od očividcev je moški ženo z mačeto zabodel v vrat.

Priče in sosedje v šoku: »Kri je bila povsod«

Eden od očividcev je povedal, da je bil od kraja napada oddaljen le pet metrov. »Moški, ki je bil morda pijan, je žensko z mačeto zabodel v vrat. Kri je bila povsod. Začel sem bežati, kolikor so me nesle noge,« je povedal in dodal, da je videl »le en sam vbod«.

Prebivalec Kelkheima Vladimir Milovac je povedal, da osumljenca pozna že vrsto let, ubito žensko pa nekaj mesecev. »Ženska je delovala zelo izčrpano in pod stresom, moški pa je bil včasih nasilen in ji je grozil. Nisem se želel vmešavati,« je dejal ter dodal, da ga je novica o njeni smrti globoko pretresla.