Hrvat vodil mednarodno mrežo pedofilov, otroke spodbujal k seksualno eksplicitnim pogovorom

Hrvaška policija je v okviru mednarodne operacije aretirala 29-letnega hrvaškega državljana, ki mu očitajo večkratne spolne zlorabe in izkoriščanje otrok za pornografijo ter vodenje mednarodne mreže pedofilov, je sporočila hrvaška policija.

Več kot 250-članska mednarodna pedofilska mreža

Moški, ki ga je hrvaška policija prijela v sodelovanju z avstralsko policijo in Europolom, je osumljen, da je na zahodu Hrvaške v daljšem časovnem obdobju spolno zlorabljal mlajšo deklico in da je preko platform na internetu in aplikacij s šifriranjem od konca do konca vodil več kot 250-člansko mednarodno pedofilsko mrežo. Osumljen je tudi distribucije materialov s spolnimi zlorabami otrok, ki jih je snemal, hranil in delil.

Policija je v okviru operacije našla tudi več kot 250 fotografij in videoposnetkov spolnih zlorab otrok. Osumljenec naj bi preko družbenih omrežij in aplikacij za klepet vzpostavil stik z najmanj 20 žrtvami iz Hrvaške in okoli desetimi iz drugih držav.

Šifriranje od konca do konca je varnostni protokol, ki zagotavlja, da lahko samo pošiljatelj in predvideni prejemniki dostopajo do digitalnih vsebin.

Otroke spodbujal k seksualno eksplicitnim pogovorom

V video pogovorih, ki jih je snemal brez vedenja otrok, jih je spodbujal k seksualno eksplicitnim pogovorom in dejanjem ter jim kazal svoje spolovilo. V analizi je policija ugotovila, da so bili otroci med pogovori doma, ko so bili tam tudi starši, in da so bili med nekaterimi pogovori starši celo v istem prostoru. Nekateri pogovori pa so potekali v šoli med poukom.

Policija je še sporočila, da nadaljujejo kriminalistično preiskavo s ciljem identifikacije vseh žrtev in zbiranja dokazov. Starše pa so pozvali k nadzoru dejavnosti otrok na internetu in k takojšnji prijavi vsakega suma zlorabe.