Hrvati v akciji: preiskujejo pet dilerjev, ki naj bi v Sloveniji kupovali večje količine kokaina

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) preiskuje peterico osumljencev, ki naj bi v Sloveniji kupovali večje količine kokaina, namenjene nadaljnji preprodaji na Hrvaškem. Nekatere sumijo tudi nezakonitega posedovanja orožja, pri preprodaji pa naj bi sodelovali tudi slovenski državljani.

Stari od 28 do 52 let

Hrvaško tožilstvo je sporočilo, da je peterica osumljena več kaznivih dejanj, med drugim neupravičenega posedovanja, proizvodnje in trgovanja z mamili ter nezakonitega posedovanja, proizvodnje in nabave orožja in eksplozivnih snovi. Med osumljenimi je pet moških, starih od 28 do 52 let, večina prihaja iz Osijeka ali okoliških krajev.

Glavni osumljenec je 45-letnik, ki naj bi od aprila lani povezal preostalo četverico in več drugih oseb, tudi iz Slovenije, z namenom nabave, transporta in preprodaje kokaina. Uskok navaja, da se je z za zdaj neznanimi osebami iz Slovenije in Zagreba dogovarjal za nakup večjih količin kokaina v Sloveniji, ki so ga nato preprodajali v Osijeku, Zagrebu in drugod. Glavni osumljenec naj bi v družinski hiši v kraju Belišće blizu Osijeka skrival tudi orožje - šest pištol, dve puški in strelivo.

Nekatere sumijo tudi nezakonitega posedovanja orožja, pri preprodaji pa naj bi sodelovali tudi slovenski državljani.

Uskok je sporočil še, da so v ponedeljek opravili preiskave bivališč in drugih prostorov ter osebnih vozil osumljencev, nato pa danes vložili kazensko ovadbo in preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Osijeku predlagali, da zoper vse obtožence odredi pripor.