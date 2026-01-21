Hrvatica hči (3) vrgla v Savo, na sodišču pa molila z rožnim vencem

Hrvaško je pred letom dni pretresel grozljiv zločin. Mati, sedaj 35-letna A. N., je v mrzlo Savo v Zagrebu vrgla svojo triletno hčerko. Šele mesece pozneje so našli trupelce in ga izvlekli iz vode. Sava ga je odnesla vse do Beograda, kjer se je zataknilo ob splav. Danes je zločin dobil sodni epilog. Po štirih mesecih sojenja za zaprtimi vrati je sodnica zagrebškega sodišča izrekla sodbo: A. N. bo za rešetkami preživela 15 let. Zločin se je zgodil 15. januarja lani pri Jankomirskem mostu v Zagrebu. Takoj potem, ko je A. N. zakorakala v Savo in deklico spustila v deročo vodo, je poklicala na številko 112 in povedala, kaj je storila. »Vstopila sem v reko z otrokom in se je utopil,« je ob 16.10 hladno povedala dežurnemu operaterju. Ko jo je vprašal, ali lahko otroka še reši, je odgovorila: »Ne, utopila sem ga.«

Na kraj dogodka so se nemudoma zgrnili policisti, reševalci, gasilci in pripadniki gorske reševalne službe. Iskanje pogrešane deklice je trajalo več mesecev. Prečesavali so tok Save s čolni, z droni in s podvodnimi napravami, a brez uspeha. Šele aprila so ob enem od beograjskih splavov naleteli na trupelce in po obdukciji potrdili identiteto deklice. Mater so po dejanju odpeljali na zdravniški pregled in jo kmalu zatem aretirali. Na državnem tožilstvu se je branila z molkom, preiskovalni sodnik pa ji je odredil pripor zaradi nevarnosti vplivanja na priče. Na sodišče so jo pripeljali s sončnimi očali in s kapuco čez glavo. Obraz je skrivala vse od začetka sojenja, ko so jo v sodni dvorani pričakale številne medijske kamere, v rokah pa je ves čas stiskala rožni venec.