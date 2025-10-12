Obsežen požar v znanem samostanu, v njem pa 22 redovnic (VIDEO)

Požar, ki je izbruhnil v soboto, je uničil zgodovinski samostan Bernaga na severu Italije. Vseh 22 redovnic so iz njega pravočasno rešili, je pa uničenih precej umetniških del in drugih predmetov neprecenljive vrednosti, poročajo tuje tiskovne agencije. Vzrok naj bi bil kratek stik na električni napeljavi.

Samostan blizu Milana iz 17. stoletja je tudi kraj, kjer je Carlo Acutis, nedavno razglašeni prvi svetnik iz vrst milenijcev, opravil prvo obhajilo.

Župan občine La Valletta Brianza Marco Panzeri je danes dejal, da je škoda zaradi požara ogromna.