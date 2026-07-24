Huda gradbena nesreča: po eksploziji se je zrušil predor, umrlo najmanj 22 ljudi (FOTO)

V indijski zvezni državi Sikkim se je med gradnjo hidroelektrarne zgodila huda tragedija. V predoru projekta Teesta Stage VI je prišlo do silovite eksplozije, po kateri se je del predora zrušil. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 22 ljudi, več delavcev pa še vedno pogrešajo. Reševalna akcija poteka v izjemno nevarnih razmerah.

Nesreča se je zgodila v ponedeljek, ko je v predoru prišlo do nenadnega izbruha metana. Eksplozija je ustvarila gost dim in sprostila strupene pline, zaradi katerih se je del predora porušil. V notranjosti je bilo ujetih več deset delavcev in članov reševalnih ekip. Nekaterim je uspelo pobegniti, številni pa so ostali ujeti pod ruševinami.

Reševalci se spopadajo z izjemno zahtevnimi razmerami. Zaradi visokih koncentracij metana, ogljikovega monoksida in vodikovega sulfida lahko v predoru delajo le kratek čas z dihalnimi aparati, nato pa se morajo umakniti. Delo otežujeta tudi voda in nestabilen teren, zato napreduje zelo počasi.

Oblasti so do zdaj izpod ruševin izvlekle najmanj 22 trupel, iskanje preostalih pogrešanih pa se nadaljuje. Indijska vlada je odredila preiskavo vzroka nesreče, družinam umrlih pa izrazila sožalje in obljubila pomoč.