Huda nesreča na A1: oseba umrla pri padcu z motocikla

Oseba, ki je bila včeraj zjutraj poškodovana v prometni nesreči na avtocesti A1 v smeri Karlovca, med cestninsko postajo Lučko in priključkom Donja Zdenčina, je umrla, je za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdila zagrebška policija.

Policija je že pred tem sporočila, da je okoli 9.55 na tem odseku avtoceste padel motocikel, na katerem sta bili dve osebi. Ena oseba se je pri tem poškodovala. Poškodovancu so na kraju nesreče nudili prvo pomoč, vendar je pozneje zaradi poškodb umrl.

Policisti so na kraju opravili ogled nesreče. Hrvaški avtoklub (HAK) poroča, da je zaradi prometne nesreče na 11. kilometru avtoceste A1, med cestninsko postajo Lučko in priključkom Donja Zdenčina v smeri proti morju, promet upočasnjen. Od 13.20 na cestninski postaji Lučko vozila v smeri proti morju ponovno spuščajo na avtocesto.

Promet je bil po nesreči ponovno vzpostavljen, vendar na avtocesti A1 še dolgo nastajali veliki zastoji.