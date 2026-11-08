Huda nesreča na avtocesti A3, poročajo o smrtnih žrtvah in poškodovanih: »Avtobus je prevrnjen, ljudje ležijo na travi ...«

Na hrvaški avtocesti A3 med priključkoma Ivanić Grad in Rugvica se je na vozišču v smeri proti Bregani zgodila huda prometna nesreča. Pri prevrnitvi avtobusa sta umrli dve osebi, je potrdila zagrebška policija. Po podatkih Hrvaškega avtokluba (HAK) promet poteka po enem prometnem pasu, hitrost pa je omejena na 60 km/h.

Da se je avtobus prevrnil na avtocesti A3 med Ivanić Gradom in Zagrebom, je potrdil Dario Kezerić, gasilski poveljnik Zagrebške županije. Kot je povedal, so na kraju nesreče vse pristojne službe. Posreduje 15 gasilcev s sedmimi vozili iz treh prostovoljnih in poklicnih gasilskih enot.

Portal 24sata neuradno poroča, da je bilo na avtobusu 33 potnikov in dva voznika. Okoliščine nesreče še ugotavljajo. »Kot kaže, je poškodovanih veliko ljudi. Ležijo na travi, pokriti z odejami, nekatere pa so že odpeljali v bolnišnice. Ob odstavnem pasu je poškodovana varnostna ograja, avtobus pa leži na boku na travi in je močno poškodovan,« je povedal eden od bralcev.

»Danes zjutraj, 8. novembra, okoli 7.25 se je na avtocesti A3, na 61. kilometru v smeri proti Zagrebu (neposredno za priključkom Ivanić Grad), prevrnil avtobus s srbskimi registrskimi oznakami. Pri tem sta dve osebi umrli. Več oseb je poškodovanih, zdravniško pomoč pa jim bodo nudili v bolnišnicah na območju Zagreba. Promet je upočasnjen in poteka po levem prometnem pasu. Policijski ogled kraja nesreče še poteka,« je sporočila policija.