Huda nesreča na cesti proti Karlobagu: slovenski motorist trčil z Avstrijcem

Dva motorista, državljan Avstrije in državljan Slovenije, sta se včeraj ob 10.40 hudo poškodovala v prometni nesreči na državni cesti D25 v kraju Brušane. Po poročanju liško-senjske policije naj bi nesrečo povzročil 29-letni Avstrijec, ki naj bi vozil z neprilagojeno hitrostjo.

Avstrijski državljan je z motorjem avstrijskih registrskih oznak vozil iz smeri Gospića proti Karlobagu. V desnem ovinku je zaradi prevelike hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal na nasprotni vozni pas in neposredno trčil v motor slovenskih registrskih oznak, ki ga je vozil 69-letni slovenski državljan.

Oba sta hudo poškodovana

V silovitem trčenju sta oba motorista utrpela hude telesne poškodbe. Avstrijca so odpeljali v KBC Reka, kjer je ostal na zdravljenju, slovenskega motorista pa so hospitalizirali v Splošni bolnišnici Gospić. Proti 29-letnemu Avstrijcu, ki naj bi povzročil nesrečo, bo policija podala kazensko ovadbo pristojnemu državnemu tožilstvu.

Policija opozarja motoriste

Policija je ob nesreči znova opozorila na najpogostejše napake voznikov motorjev, motociklov in mopedov. Med najpogostejšimi so neprilagojena oziroma nedovoljena hitrost, neuporaba zaščitne čelade ali njena nepravilna uporaba, vožnja po površinah, ki temu niso namenjene, ter precenjevanje lastnih sposobnosti. Pogoste napake so tudi tvegano prehitevanje kolon vozil, vožnja brez prižganih luči podnevi, upravljanje neregistriranih ali tehnično neustreznih vozil, vožnja brez ustreznega vozniškega dovoljenja in odstranjevanje blokad na mopedih.

Pred vsako vožnjo preverite opremo

Policija motoristom svetuje, naj pred vsako vožnjo očistijo vizir, si pravilno nadenejo in zategnejo zaščitno čelado ter uporabljajo tudi drugo zaščitno opremo: jakno, hlače, ščitnike, škornje in rokavice. Priporočajo tudi svetlejša oblačila in čelado z odsevnimi elementi, saj so motoristi tako bolj vidni. Pred vožnjo je treba preveriti tlak v pnevmatikah, luči pa morajo biti prižgane tudi podnevi.

Policija opozarja še, da motoristi ne smejo voziti pod vplivom alkohola ali drog. Hitrost morajo prilagoditi razmeram na cesti, v skupini pa naj vozijo drug za drugim, ne vštric. Posebna previdnost je potrebna v ovinkih, na delih ceste, kjer je pesek ali olje, in pri vožnji v bližini sredinske črte. V levih ovinkih naj se motoristi odmaknejo od sredinske črte, da z glavo ne preidejo na nasprotni pas.