Huda nesreča na paradi: ženska zapeljala v množico, z več ljudmi je hudo (FOTO)

Šestinpetdesetletna voznica je zvečer z avtomobilom zapeljala v množico ljudi v nizozemskem kraju Nunspeet, kakšnih 70 kilometrov vzhodno od Amsterdama, in pri tem poškodovala devet ljudi, od tega tri huje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Policija meni, da ni šlo za namerno dejanje, a preiskava še poteka. Po poročanju nizozemskih medijev je do incidenta prišlo med svetlobno parado z okrašenimi avtomobili, pri čemer je veliko gledalcev stalo ob cestišču.

FOTO: Roland Heitink Afp

Voznica naj bi z avtom zapeljala iz stranske ulice in iz neznanega razloga zapeljala čez krožišče v množico. Kot so povedale priče, je avto trčil v ograjo in obstal na travniku. V nesreči se je lažje poškodovala tudi voznica. Po nesreči je bilo na kraj dogodka napoteno veliko število reševalcev, po podatkih policije pa je v reševalni akciji sodelovalo tudi več helikopterjev nujne pomoči, dodaja dpa. Organizatorji so parado zaradi dogodka nato odpovedali.