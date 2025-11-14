Na Švedskem avtobus zapeljal v vrsto čakajočih na avtobusni postaji, ljudje v joku pritekli v trgovino

V času današnje popoldanske prometne konice je dvonadstropni avtobus v središču Stockholma zapeljal v vrsto čakajočih na avtobusni postaji. Policija je v izjavi potrdila, da je bilo poškodovanih več ljudi in da so tudi smrtne žrtve, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po poročanju BBC-ja je več ljudi v joku priteklo v trgovino.

Za zdaj švedska policija ni sporočila števila, starosti ali spola žrtev nesreče, poroča AFP.

Avstrijska tiskovna agencija APA je zapisala, da so okoliščine dogodka še vedno popolnoma nejasne.

FOTO: Marie Mannes Reuters

Predstavnica švedske policije je za AFP pojasnila, da vzrok nesreče še preiskujejo. »Preiskava bo pokazala, kaj se je zgodilo,« je dejala, ni pa želela ugibati o vzrokih. Pojasnila je, da so po uradni dolžnosti sprožili preiskavo kaznivega dejanja uboja iz malomarnosti.

Voznika aretirali

Predstavnica policije je potrdila, da so aretirali voznika avtobusa. Dejala je, da ga morajo zaslišati. Šele nato se bodo odločili, ali ga bodo izpustili ali pridržali.

Avtobus po medijskih poročilih ni bil v obratovanju.