Huda nesreča: oseba ostala ukleščena v zveriženem avtomobilu, reševali so jo gasilci (FOTO)

Poklicna gasilska enota Gračanica je obvestilo o nesreči med bosanskima mestoma Tuzlo in Dobojem prejela ob 11.44. Na kraj so nemudoma napotili dve gasilski vozili, vozilo za tehnično reševanje in poveljniško vozilo, ter dva gasilca pod vodstvom poveljnika. Reševalni akciji se je prostovoljno pridružil tudi gasilec, ki v tistem trenutku ni bil na dolžnosti.

Gasilci so s hitrim posredovanjem iz zveriženega avtomobila rešili ukleščeno osebo, ki so jo nato prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči. Iz Poklicne gasilske enote Gračanica so se po intervenciji zahvalili ekipi nujne medicinske pomoči in Policijski upravi Gračanica za odlično sodelovanje ter poškodovani osebi zaželeli hitro in uspešno okrevanje.

Okoliščine prometne nesreče pristojni organi še preiskujejo.