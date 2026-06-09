Nesreča v bližini Novega Vinodolskega: gumenjak poškodoval 67-letnika, z njim je hudo

V morju v bližini Novega Vinodolskega je v ponedeljek gumenjak huje poškodoval 67-letnega moškega, ki je plaval približno 20 metrov od obale. Čoln je upravljal 37-letni hrvaški državljan, je sporočila hrvaška policija.

Plovilo tam, kjer plovba ni dovoljena

Nesreča se je zgodila v kraju Sibinj Krmpotski južno od Novega Vinodolskega. Poškodovanega 67-letnika, prav tako hrvaškega državljana, so prepeljali v reški klinični center, kjer so ugotovili hujše telesne poškodbe, je sporočila policija. Preiskovalci so ugotovili, da se je plovilo gibalo na območju, kjer plovba ni dovoljena.

Hrvaški pomorski zakonik prepoveduje glisiranje na razdalji manj kot 300 metrov od obale. Kazni za ta prekršek znašajo od 400 do nekaj več kot 6600 evrov. Kopalcem zakonik dovoljuje plavanje do ograje urejene plaže oziroma do 100 metrov od obale na naravnih plažah, potapljači pa morajo na predpisan način označiti kraj potopa.

Policija je upravljavce plovil še opozorila, naj spoštujejo predpise o varnosti plovbe ter posebno pozornost namenijo kopalcem, potapljačem in drugim osebam v morju.