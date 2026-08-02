Huda nesreča v zraku: helikopterja med gašenjem trčila, kroži posnetek (VIDEO)

Zahodno od grške prestolnice Atene sta med gašenjem požara trčila in strmoglavila gasilska helikopterja, so danes sporočili grški gasilci. Zagotovili so, da so nemudoma mobilizirali reševalne ekipe, da bi našli posadki in jima pomagali, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vse štiri člane posadk so našli. Dva sta preživela, dva pa so našli brez zavesti; grški mediji poročajo, da sta umrla, vendar uradna potrditev še ni bila objavljena.

Divjajo številni požari

V Grčiji že več dni divjajo številni požari, ki so opustošili gozdove in kmetijske površine. S plameni v okolici vasi Porto Germeno, ki leži približno 70 kilometrov severozahodno od Aten, se bori skoraj 500 gasilcev. Še sto jih gasi požar na severu Peloponeza. Na otoku Kefalonija je v soboto zvečer izbruhnil nov požar. Po poročanju grških medijev so ponoči evakuirali prebivalce več naselij, danes pa je policija aretirala 44-letnega moškega, osumljenega, da je zanetil požar.

Premier Kiriakos Micotakis je medtem opozoril, da Grčijo pestijo ekstremne vremenske razmere, tudi zaradi močnega vetra s hitrostjo do sto kilometrov na uro. »Ko veter piha s takšno močjo, niti desetine letal, ki jih imamo na voljo, ne morejo varno delovati. Obstajajo trenutki, ko narava in intenzivnost vremenskih pojavov presegata vsakršno človeško načrtovanje in operativne zmogljivosti,« je še dodal.