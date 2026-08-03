Huda prometna nesreča avtodoma in avtobusa: šest mrtvih, poškodovan tudi otrok

V hudi prometni nesreči avtodoma in avtobusa v osrednji Italiji je v nedeljo popoldan umrlo šest ljudi, še najmanj 27 ljudi je bilo poškodovanih, poročajo italijanski mediji. Po navedbah lokalne policije je avtodom po prvotnih ugotovitvah zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil v avtobus, ki je vozil proti mestu Rieti.

V nesreči na cesti med italijanskima deželama Umbrija in Lacij severno od Rima je avtobus po trčenju zapeljal s ceste, v nesrečo pa so bila vpletena še tri druga osebna vozila, eno od njih se je prevrnilo na bok.

Med smrtnimi žrtvami so oba voznika avtobusa, dva potnika avtobusa in dve osebi iz avtodoma. Štiri poškodovane osebe v kritičnem stanju so prepeljali v bližnje bolnišnice. Med poškodovanimi naj bi bil tudi otrok, a naj bi bil izven nevarnosti. Avtobus, udeležen v nesreči, naj bi potoval med razglednima točkama slapov Marmore.

Po cesti so bili ob prihodu reševalcev raztreseni prtljaga, osebni predmeti in avtomobilski deli, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Italijanski tožilci so že sprožili preiskavo natančnega vzroka hude prometne nesreče.