Huda prometna nesreča: dve osebi umrli, ena prepeljana v bolnišnico

V trčenju dveh avtomobilov je v nedeljo okoli 18. ure v kraju Selnica v Krapinsko-zagorski županiji umrli dve osebi, ena pa je bila poškodovana, je sporočila krapinsko-zagorska policija. Po prvih policijskih informacijah je v nesreči umrla ena oseba, a je medtem poškodbam podlegla tudi druga oseba, ki so jo poskušali oživljati.

Ena oseba je bila prepeljana v Splošno bolnišnico Zabok. Zaradi prometne nesreče in ogleda, ki je v teku, je za ves promet zaprta državna cesta med priključkoma Poznanovec in Zlatar Bistrica, piše Večernji List.