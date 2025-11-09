Huda prometna nesreča: dve osebi umrli, ena prepeljana v bolnišnico

Galerija
V trčenju dveh avtomobilov je v nedeljo okoli 18. ure v kraju Selnica v Krapinsko-zagorski županiji umrli dve osebi, ena pa je bila poškodovana, je sporočila krapinsko-zagorska policija. Po prvih policijskih informacijah je v nesreči umrla ena oseba, a je medtem poškodbam podlegla tudi druga oseba, ki so jo poskušali oživljati.
Ena oseba je bila prepeljana v Splošno bolnišnico Zabok. Zaradi prometne nesreče in ogleda, ki je v teku, je za ves promet zaprta državna cesta med priključkoma Poznanovec in Zlatar Bistrica, piše Večernji List.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.