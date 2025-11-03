Huda prometna nesreča na Ljubljanski, voznik umrl na kraju nesreče

Na Ljubljanski aveniji v Zagrebu, nedaleč od Jankomirskega mostu, se je v ponedeljek popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl voznik osebnega avtomobila. Vozilo je po doslej znanih podatkih trčilo v varnostno ograjo, so sporočili s policije v Zagrebu.

Po prvih informacijah se je nesreča zgodila okoli 15.30, približno 50 metrov od omenjenega mostu v smeri proti zahodu, ko je avtomobil izgubil nadzor in z veliko silo trčil v zaščitno ograjo. Voznik je umrl na kraju nesreče, so potrdili policisti.

Vse okoliščine tragičnega dogodka bodo znane po končanem oglednem postopku, ki še poteka, so dodali na zagrebški policiji.